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奧斯汀棒球隊、北德州壘球隊 被寄予厚望

陳德安
奧斯汀德州大學棒球隊被寄予重望。( UT Austin網頁)
奧斯汀德州大學棒球隊被寄予重望。( UT Austin網頁)

【達拉斯訊】繼貝勒大學(Baylor University)奪得2021年NCAA男籃總冠軍之後，德州球迷熱烈期待男子棒球與女子壘球的季後賽，體壇人士看好奧斯汀德州大學與北德州大學，這兩支超級強隊。

北德州大學(University of North Texas)的女子壘球隊，日前與阿肯色大學對陣，北德大投手后普綽特文(Hope Trautwein)球勢凌厲，七局的比賽中，阿肯色大學每一位上場打擊的選手，全部被她三振出局，沒有人擊出安打，也沒有人被四壞球保送，因此她投出的是「完美之戰」，北德大最後以3比0獲勝。

另外，NCAA男子棒球季後賽要到6月4日才開始，但德州大學奧斯汀上周末已確定穩居「大12聯盟」(Big 12)的正規球季冠軍地位。9日至11日與堪薩斯州大的系列比賽中，奧斯汀德州大學分別以13比6、15比1和9比2獲勝，每場的比數都相當懸殊。

梅藍德茲已連續6場球擊出全壘打，NCAA第一級男子棒球歷史上，連續每場擊出全壘打的紀錄是8場。不論梅藍德茲是否能打破紀錄，德州大學奧斯汀已穩居Big 12冠軍，球迷們興奮的期待今年的季後賽。

德州 季後賽 NCAA

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