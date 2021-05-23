德州低收家庭學童餐點補助大增 每戶最多可獲1200元

德州低收入家庭學童可獲1200元餐點補助。(德州教育廳)

德州 州長艾伯特20日宣布，由於聯邦農業部追加第二波的疫情 食品補助款，因此德州衛生與福利委員會（Health and Human Services Commission，HHS）計畫增撥25億元給低收家庭。據此推算，每戶最高可得1200元的學童餐點補助。

相較於去年的餐點補助，今年的預算 增加了15億元。先前已經領有Pandemic EBT（疫情EBT卡）的家庭，每戶去年度已領285元的餐點補助，2021至2022學年的補助更可望大幅增加。HHS執行長Cecile Erwin Young表示，增加的款項將能讓德州學童的營養條件更好。

德州符合請領資格的學童約370萬人，這些學童因為學校關閉而無法在校享用低價或免費餐點。在2021年以前已經獲得SNAP資格者，即營養補充援助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program），將可在5月28日前自動接到新一年度的P-EBT卡。

但是在2021年5月之後才申請SNAP資格者，或在2014年8月1日前出生的學童，則需另外申請今年度的P-EBT卡。各個學區會在6月2日前通知符合資格的家庭，直到8月13日前都能申請。