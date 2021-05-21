活到老學到老 休士頓台灣松年學院結業式

休士頓台灣松年學院2021年春季學期結業典禮，全體來賓大合照。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院2021年春季學期結業典禮，5月20日在該校大禮堂隆重登場，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、副主任楊容清、國慶籌備會主委劉志忠、美南旅館公會會何宜中、嚴杰、世華婦女工商協會前總會長黎淑瑛、第一銀行美南分行經理吳炳輝等均到場觀禮。

陳美芬（右二）、許勝弘（右三）、羅復文（右三）、陳奕芳（左一）頒發感謝狀給教師。（記者封昌明／攝影）

結業典禮在松年學院董事宋明麗敲鐘後正式開始，董事長陳美芬感謝所有教職員在新冠疫情 期間，發揮團隊合作的精神，利用線上及戶外等多種別開生面的教學方式，讓學員及老師都在安全的環境中授課及學習。

學員們日文課驗收成果，妙趣橫生，重拾童趣。（記者封昌明／攝影）

第一次造訪松年學院的羅復文表示，看到許多長輩樂在學習而且中氣十足，讓他自嘆弗如，長輩們展現活到學到老的不老精神令人敬佩。陳奕芳讚揚松年學院長期以來，提供各種身心靈的退休課程，讓長輩們為學習而生活。劉志忠則說明，今年的國慶系列活動預計在9月12日展開，他感謝包括松年學院在內的各大社團的支持。何宜中與吳炳輝也先後致詞盛讚松年學院為社區貢獻良多。

美福藥局主任藥師呂岳勳（圖中）獲頒發感謝狀及紀念品。（記者封昌明／攝影）

美福藥局 主任藥師呂岳勳應邀前來演講，他說，老人家一定要注意用藥安全，因新冠疫情來襲，他們藥局有提供嬌生及莫德納兩種疫苗 ，老人家們可以隨時可以前來打疫苗。

許勝弘院長感謝美福藥局，在疫情期間為學員及老師施打疫苗，加上下周也有多位教職員要返美，他們也在美福藥局為他們註冊，希望疫情早日結束，讓生活恢復正常。