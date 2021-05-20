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誤殺無辜路過駕駛 一家4人被控謀殺

編譯組／綜合報導
警方正在調查槍擊現場。（FOX）
警方正在調查槍擊現場。（FOX）

 29歲的哈里斯縣民Eddie Clark很可能因為誤會而意外丟掉性命。Argueta一家人先前一直報案，聲稱他們家遭到不明人士惡意破壞，對方開的是黑色的Dodge Charger。結果開著深灰色Dodge Challenger的Eddie Clark 前天深夜11時30分許行經附近時，遭到Argueta一家人包圍並且開槍射擊，Eddie Clark當場氣絕。

 

警方在17日晚間11時35分趕到西敏村（Westminster Village）現場時，發現正要回家的Eddie Clark 已經倒臥在車外，雖然送往附近醫院，但仍回天乏術。警方初步調查後決定控告四人謀殺，19歲的兒子Joe Argueta、45歲的父親Luis Argueta、29歲的叔叔Margarito Alcantar與39歲的媽媽Florinda Argueta。

 

目前只有開槍的Joe Argueta遭到拘留，Florinda Argueta當場訊問後已經釋放，Luis Argueta與Margarito Alcantar逃逸無蹤。

 

警方調查後發現，Eddie Clark就住在西敏村，無前科的他當天只是要回家，但卻被認錯人的Argueta一家人當成歹徒。當時Argueta一家開著自家車欄住Eddie Clark，之後兩名男性下車上前，當Eddie Clark試圖迴避時，Joe Argueta開始射擊，最後Eddie Clark撞樹停車，並試圖下車，但倒在半路。

 

警方發現，深灰色的Challenger上有不少彈痕，由於Luis Argueta與Margarito Alcantar已經逃離現場，警方只逮到 Florinda Argueta與Joe Argueta。Florinda Argueta供稱，她們已向警方多次報案，懷疑是兒子前女友的西裔少年朋友故意惹事，但警方登記在案的可疑車輛是黑色Dodge Charger。

 

警方正在調查槍擊現場。（FOX）

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