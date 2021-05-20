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工作機會比疫情前多 德州中止失業補助激勵求職

編譯組／綜合報導
德州自6月26日起不再申請聯邦就業補助。(德州就業廳)
德州自6月26日起不再申請聯邦就業補助。(德州就業廳)

德州州長艾伯特5月17日的聲明指出，鑒於德州工作機會持續增加，「甚至比2020年2月，疫情爆發前還多」，因此決定不再向聯邦申請「疫情失業補助」。由於勞動法令規定，補助措施之終止必須於在宣布30天後才能生效，因此停止發放的日期應為6月26日。

聯邦疫情失業補助（Federal Pandemic Unemployment Compensation）由各州自行決定是否參加，在德州之前已有多州宣布不再申請，在艾伯特宣布後，德州人最少將損失每周300元的額外收入。不過，艾伯特強調，取消的重點在於激勵德州人求職，而非只是想著不工作就能拿錢。

艾伯特指出，根據就業委員會（TWC）的調查，德州的職缺已經等同於請領失業補助的人數了，而且實際上的職缺還包括許多未納入統計的工作，類似營造與餐飲。他說，事實上，德州現在的職缺比2020年2月還多出60%。

艾伯特指出，就業委員會已知的職缺中，約有45%的職缺時薪超過15.50元，76%的時薪超過11.50元，只有2%領7.25元的最低工資。就業委員會當天的聲明稿也指出，降低詐領失業給付也是他們的目標之一，疫情期間約18%、超過8萬件的申請案都有偽造嫌疑，金額可能高達104億元。

德州 疫情 就業

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