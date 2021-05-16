我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

達拉斯男童陳屍大街 身上多處傷口 聯邦調查局將介入

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，達拉斯Mountain Creek地區，15日上午發現一名男童屍體，身上有多處傷口，警方初步判定遭謀殺。

警方稱，該男孩於當天上午7時被發現，陳屍地點位於Saddleridge Drive 7500號街區，臨近West Wheatland Road與Mountain Creek Parkway。警方判定當場死亡。

警方發言人Albert Martinez說，該名男童死於暴力，對方似乎使用「一把利器」。

警方初步判定，男孩年紀約在四歲至五歲間。警方危險品小組成員，當天下午2時多抵達現場，清理時發現其身上有一圈乾的血跡。

Martinez說，該名男孩住在當地，死亡時間可能於清晨5時左右。他說，這起事件將以謀殺案調查，聯邦調查局也將介入。「我們很震驚，對男孩發生的事情感到非常生氣」他說。

「我們希望社區對此表達關注」Martinez說，他們正在附近搜集有助於調查的資訊或監控影片。

該起事件震驚附近居民。一名住在街上的婦女，看見男孩遺體後報警，他們最初以為是狗，最後震驚的發現是名男孩。

18歲的Lila Gilbert住在男孩被發現的路上。她說，她和家人上午8時醒來，被警方問到家中是否有一位四歲孩童失蹤。

她說，她走到街上，看到一條毯子覆蓋著遺體，毯子有一點掉下來，她隱約看到男孩的臉上，似乎有被咬的痕跡。她說，他們社區非常寧靜，非常震驚發生這種事。

15日下午，聯邦調查局探員到現場調查。他們並封鎖樹木林立的Big Cedar Wilderness步道附近，該步道距離陳屍處不遠，長滿灌木和仙人掌。

警方呼籲民眾提供訊息，可致電911或214-275-1300虐兒警察相關單位。

步道 警察

上一則

樓上房客遺體腐化 德州出租公寓血如雨下

下一則

休士頓伴娘遭姦殺 25年後揪出新郎是兇手

延伸閱讀

華府警局拒勒索 駭客洩數千份機密文件

華府警局拒勒索 駭客洩數千份機密文件
休士頓失蹤女子找到 陳屍池塘車中

休士頓失蹤女子找到 陳屍池塘車中
達拉斯4慢性病患者 接種疫苗後死亡

達拉斯4慢性病患者 接種疫苗後死亡
對峙數小時 FBI探員在CIA總部外射傷一名持槍男子

對峙數小時 FBI探員在CIA總部外射傷一名持槍男子
前達拉斯女警殺鄰判10年 稱「過失」還要上訴

前達拉斯女警殺鄰判10年 稱「過失」還要上訴
NBA／金州勇士慘敗達拉斯獨行俠 教頭怒：恥辱 像打表演賽

NBA／金州勇士慘敗達拉斯獨行俠 教頭怒：恥辱 像打表演賽

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

2021-05-10 18:17
僑務促進委員王妍霞女士病逝，享年70歲。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

2021-05-10 11:25
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

以為可退500元 反遭詐走20萬 伊州男子痛失畢生積蓄

2021-05-12 13:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾