達拉斯男童陳屍大街 身上多處傷口 聯邦調查局將介入

達拉斯晨報報導，達拉斯Mountain Creek地區，15日上午發現一名男童屍體，身上有多處傷口，警方初步判定遭謀殺。

警方稱，該男孩於當天上午7時被發現，陳屍地點位於Saddleridge Drive 7500號街區，臨近West Wheatland Road與Mountain Creek Parkway。警方判定當場死亡。

警方發言人Albert Martinez說，該名男童死於暴力，對方似乎使用「一把利器」。

警方初步判定，男孩年紀約在四歲至五歲間。警方危險品小組成員，當天下午2時多抵達現場，清理時發現其身上有一圈乾的血跡。

Martinez說，該名男孩住在當地，死亡時間可能於清晨5時左右。他說，這起事件將以謀殺案調查，聯邦調查局也將介入。「我們很震驚，對男孩發生的事情感到非常生氣」他說。

「我們希望社區對此表達關注」Martinez說，他們正在附近搜集有助於調查的資訊或監控影片。

該起事件震驚附近居民。一名住在街上的婦女，看見男孩遺體後報警，他們最初以為是狗，最後震驚的發現是名男孩。

18歲的Lila Gilbert住在男孩被發現的路上。她說，她和家人上午8時醒來，被警方問到家中是否有一位四歲孩童失蹤。

她說，她走到街上，看到一條毯子覆蓋著遺體，毯子有一點掉下來，她隱約看到男孩的臉上，似乎有被咬的痕跡。她說，他們社區非常寧靜，非常震驚發生這種事。

15日下午，聯邦調查局探員到現場調查。他們並封鎖樹木林立的Big Cedar Wilderness步道 附近，該步道距離陳屍處不遠，長滿灌木和仙人掌。

警方呼籲民眾提供訊息，可致電911或214-275-1300虐兒警察 相關單位。