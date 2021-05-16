休士頓中央市場 支持停止視亞裔運動

休士頓的中央市場表揚亞裔餐飲業。(Central Market網頁)

5月份是美國 的「亞裔 傳統月」，休士頓 的中央市場(Central Market)特別為24家亞洲風味飲食企業宣傳，並支持「停止仇視亞裔」運動。

經歷一年多的封鎖與限制，打過疫苗的華裔人士開始外出用餐，現在正值「亞太裔傳統月」(Asian American and Pacific Islander Heritage Month) ，位於3815 Westheimer的休士頓中央市場本月份表揚24家亞裔餐飲企業。近幾個月美國各地針對亞裔的暴力犯罪大增，中央市場倡導居民參加「促成改變」(Be the Change)運動。中央市場是休士頓地區的高檔超市，與全食超市(Whole Foods)是同一等級。

舉例而言，美味壽司(Yummy Sushi)是美國第一個使用「純淨食材」(clean ingredient)的生魚片、壽司企業；Mylk Labs製作的是全穀素食燕麥杯(whole-grain vegan oatmeal cups) ，所用的燕麥片是無基改的品種(non-GMO) ，不含麵筋(gluten) ，調味用的是有機椰子糖(organic coconut sugar)。Sanzo Soda製造亞洲口味的汽水，沒有加糖份、防腐劑或人工甘味。熟食區(deli)有許多餐飲供顧客選擇，購買後可在店中坐下享用。

另外，位於1533 North Shepherd Drive #160的泰國餐廳KIN DEE，去年5月22日開幕時正值疫情高峰，餐館靠外賣熬過了將近一年，將於本月22日盛大慶祝開幕一周年，老闆為了營造氣氛，最近幾周每周二晚間7時30分舉辦泰國舞(Thai dancing)和泰拳(Thai boxing)示範，瀰漫著十足的異國風情，吸引了許多顧客前來觀賞。