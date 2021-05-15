居家避疫促姻緣 休士頓兩小無猜失聯45年結連理

兒時鄰居米契爾與葛羅半世紀後終於修成正果。（KPRC）

新冠疫情 阻檔不了好事發生。1976年，當年12歲的馬克‧米契爾（Mark Mitchell）住在休士頓 的Memorial區，隔壁在次年搬來一戶新鄰居，長女是11歲的瑪格麗塔‧葛羅（Margarita Grillo）。兩小無猜的他們，從第一眼看到彼此就喜歡上對方了，但是從未單獨約會過。

但是修成正果卻要等上45載，因為兩家後來都搬離舊居，兩人藕斷絲連下最終斷了聯絡。直到2020年才又因緣巧合地重逢，而且因為疫情的關係，兩人都被困在家裡，因此整天不是簡訊，就是通話，或是Facetime。復燃的戀情終於結果，兩人決定7月結為連理。

KPRC訪談時，葛羅說，一切都是因緣際會，她的兒時日記寫著，「天啊，我愛馬克，我真的愛他，他真是可愛」，現在仍是。米契爾則說，他覺得一切都是天注定，兩人相逢、重逢絕對不是偶然。

2020年1月，已經失聯多年、各自開展人生的葛羅與米契爾在休士頓一家超市竟然巧遇，而且還認得出對方。但是當時葛羅還有工作要忙，直到疫情降臨，店倒了、她被困在家中，兩人才真正開始密切聯絡。

直到復活節 ，兩人才真正找到感覺，開始密切聯絡。葛羅說，我可以跟米契爾不止不休地互傳簡訊，早上9時到晚上9時。葛羅最後表白，雖然晚了44年，而米契爾竟然也還愛著她。

米契爾說：「喔，半夜1點了，我們別聊了吧」……­「喔，半夜2點了，我們明天再聊吧」……「然後3點了，我乾脆說，管幾點幹嘛？我們就聊一整晚吧！」這大概就是所謂的「休士頓夜未眠」吧。

之後，米契爾拿著他媽媽的婚戒向葛羅求婚，格羅當然也答應了。米契爾說，他這一輩子等的應該就是這一刻吧，而他非常非常幸運地等到這一刻，雖然隔了45年才能步入禮堂。