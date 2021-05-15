我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

居家避疫促姻緣 休士頓兩小無猜失聯45年結連理

編譯組／綜合報導
兒時鄰居米契爾與葛羅半世紀後終於修成正果。（KPRC）
兒時鄰居米契爾與葛羅半世紀後終於修成正果。（KPRC）

新冠疫情阻檔不了好事發生。1976年，當年12歲的馬克‧米契爾（Mark Mitchell）住在休士頓的Memorial區，隔壁在次年搬來一戶新鄰居，長女是11歲的瑪格麗塔‧葛羅（Margarita Grillo）。兩小無猜的他們，從第一眼看到彼此就喜歡上對方了，但是從未單獨約會過。

但是修成正果卻要等上45載，因為兩家後來都搬離舊居，兩人藕斷絲連下最終斷了聯絡。直到2020年才又因緣巧合地重逢，而且因為疫情的關係，兩人都被困在家裡，因此整天不是簡訊，就是通話，或是Facetime。復燃的戀情終於結果，兩人決定7月結為連理。

KPRC訪談時，葛羅說，一切都是因緣際會，她的兒時日記寫著，「天啊，我愛馬克，我真的愛他，他真是可愛」，現在仍是。米契爾則說，他覺得一切都是天注定，兩人相逢、重逢絕對不是偶然。

2020年1月，已經失聯多年、各自開展人生的葛羅與米契爾在休士頓一家超市竟然巧遇，而且還認得出對方。但是當時葛羅還有工作要忙，直到疫情降臨，店倒了、她被困在家中，兩人才真正開始密切聯絡。

直到復活節，兩人才真正找到感覺，開始密切聯絡。葛羅說，我可以跟米契爾不止不休地互傳簡訊，早上9時到晚上9時。葛羅最後表白，雖然晚了44年，而米契爾竟然也還愛著她。

米契爾說：「喔，半夜1點了，我們別聊了吧」……­「喔，半夜2點了，我們明天再聊吧」……「然後3點了，我乾脆說，管幾點幹嘛？我們就聊一整晚吧！」這大概就是所謂的「休士頓夜未眠」吧。

之後，米契爾拿著他媽媽的婚戒向葛羅求婚，格羅當然也答應了。米契爾說，他這一輩子等的應該就是這一刻吧，而他非常非常幸運地等到這一刻，雖然隔了45年才能步入禮堂。

疫情 休士頓 復活節

上一則

78區賭場未定 開發商評估中 緊鄰的華埠憂心影響生活與發展

下一則

新州立法通過 在地購物可抵扣地產稅

延伸閱讀

疫期佳話 失聯兩小無猜45年修正果

疫期佳話 失聯兩小無猜45年修正果
休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲
反仇視 休士頓亞裔15日上街

反仇視 休士頓亞裔15日上街
快看世界／跪頸案陪審員：審案那3周 每天像葬禮

快看世界／跪頸案陪審員：審案那3周 每天像葬禮
NBA／佐蒙德加班拿27分 湖人擒殘陣爵士

NBA／佐蒙德加班拿27分 湖人擒殘陣爵士
爵士宰溜馬 折損大將米契爾

爵士宰溜馬 折損大將米契爾

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53
部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

2021-05-10 18:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定