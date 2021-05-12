休士頓族裔關係緊張40年 警籲共同努力改善

44年前西裔退伍軍人遭休士頓警方殺害，引起族裔緊張。(示意圖，休士頓警局臉書)

跪頸致死案當事人非裔佛洛伊德 （George Floyd）老家在德州，四十多年前休士頓 即發生族裔間緊張關係，幾十年過去了，但當地人仍認為還有很多工作要做。

ABC13電視台報導，明尼蘇達州非裔佛洛伊德（George Floyd）遭警跪頸致死案，陪審團經過兩天共10.5小時的討論，上月對被告沙文(Derek Chauvin)有罪達成共識，二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺等三項罪名全部成立。

對此，44年前遭休士頓警局警員毆打、殺害的退役越戰老將托瑞斯(Joe Campos Torres)姊姊珍妮(Janie Torres)表示「對佛洛伊德家人的未來之路，非常了解」，「至少從現在起十年後，我會了解他們將經歷什麼，會有什麼感受。」

1977年5月5日，托瑞斯因行為不檢被警察 拘捕，警察並未將其拘留於監獄中，而是將其帶到水牛河(Buffalo Bayou)倉庫後的獨立區域The Hole。休士頓警局人員通常在該地區寫報告、詢問嫌犯和暫做休息。

然托瑞斯卻遭警察毆打，之後這位23歲退役老兵的屍體，在水牛河岸被發現。

這起事件，使休士頓西裔社區緊張氣氛持續一年。涉案的警察被判過失殺人罪，緩刑一年，罰款一元。

1978年5月7日，托瑞斯亡故後一年，成千上萬人在穆迪公園慶祝墨西哥抗法紀念日(Cinco de Mayo)活動，傍晚時，警察抵達，但卻發生未預期到的暴力事件，公園裡的人們開始朝警方扔瓶子。

愈來愈多警方介入，局勢升級，警車著火，當地商店遭搶劫和焚燒，一名警察被汽車撞倒，腿部受傷。一名電視台記者遭磚頭打傷，另一名記者大腿被刺傷。警察逮補數十人告終。

事實上，自托瑞斯死後，休士頓警局進行某些內部改革，警局組成內部事務部門，但至今40多年過去，托瑞斯和佛洛伊德家人均表示，有色人種還有很多工作要做。

休士頓警察工會主席Douglas Griffith說，「我們要讓社區參與進來，了解當地警察，我鼓勵社區成員積極參加與警方的互動計畫會議，這需要所有人共同努力。」