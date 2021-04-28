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機警槍店員工 因一句話挽救不少生命

編譯組／綜合報導
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)
遭到哈里斯縣檢警追緝的Abreu，擅於改變造型。(哈里斯縣檢察官辦公室)

德州哈里斯(Harris)縣檢察官表示，一名男子在本月初試圖購買槍枝時，表示要進行一次大規模槍擊案，目前正遭警方追捕。

根據click2houston.com報導，檢察官稱，32歲的Joseph Anthony Abreu試圖於4月16日在Academy Sports & Outdoors購買九厘米手槍，被告知該槍枝將配備六發與八發子彈。

根據法庭紀錄，他當時回答「很好，我有八發子彈，可殺死八人。」

該槍店員工告訴他，由於他講出這句話，他們不能出售武器給他，同時報警，但遭其逃逸。

相關單位稱，Abreu的犯罪歷史，事實上可追溯至2009年，其中包括逃避逮補和入侵犯罪的指控，如今他又面臨企圖擁有槍枝的重罪指控。

哈里斯縣助理地方檢察官Victoriano Flores說，他的確犯有重罪，根據州法禁止其擁有槍枝。

檢察官說，他們感謝迅速舉報Abreu的槍店員工。他們也呼籲有民眾知道Abreu相關訊息的人，可致電713-222-8477與休士頓犯罪阻止者（Houston Crime Stoppers）聯繫。

德州 休士頓 槍擊

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