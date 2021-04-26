我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

德州婦人一再丟工作 只因20年前租影帶未還

編譯組／綜合報導
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

20年前未歸還租賃的影集錄影帶，竟被控重罪，且在不知情的情況下一直背負前科，找不到工作！Fox電視台報導，前奧克拉荷馬州居民，目前定居於德州的婦女麥克布萊德（Caron McBride），近期收到長達20年的重罪指控，因其於1999年，並未歸還當時在奧克拉荷馬州一家如今已關閉的影帶租賃店，所租的VHS錄影帶。

她告訴FOX 25電視台，她在德州結婚後，打算變更駕駛執照時，得知有這件事。她在疫情期間與車管局(DMV)預約時，收到DMV給她的一封信，稱「在奧克拉荷馬州有些問題」。

她隨後撥打上面提供的電話，克里夫蘭縣地方檢察官辦公室，電話中得知，她於2000年3月被控挪用租賃財產的重罪罪名。

網路上查到的法庭文件指出，麥克布萊德被指控於1999年所租「Sabrina」影集的VHS錄影帶，未歸還給當時租賃的影帶租賃店，該店是位在諾曼市(Norman)的Movie Place。

「當得知被控重罪，我第一反應是離譜了」麥克布萊德說。

相關單位說，紀錄顯示這家影音店於2008年關閉，克里夫蘭地方檢查官辦公室同意於28日撤銷對麥克布萊德的起訴，稱此指控是先前地方檢察官辦公室提出。

然麥克布萊德仍須清除她的紀錄。奧克拉荷馬刑事辯護律師事務所Ed Blau說，地方檢查官辦公室駁回該案，並不能全部解決，「事情沒那麼簡單，您必須對奧克拉荷馬州提出訴訟，以清除紀錄。」

麥克布萊德稱，她懷疑是前任室友在20年前，以某種方式用她的名字租賃錄影帶。「我發誓，我一輩子都沒看過那個影集。」

她說，如今回想過去20年中，無故失去至少五份工作機會，就是因這個原因，「因為他們進行背景調查時，會看到挪用公款的重罪。」

目前她正尋找律師，準備清除這項紀錄。「這是個嚴重問題，我因為這個詞失去工作職位，使我和我的家人面臨財務上的困難，這必須付出代價。」

奧克拉荷馬州 德州 DMV

上一則

詐1400萬紓困金 3男最高面臨20年刑期

延伸閱讀

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

川普千億德州紅包拜登收回 「未依規定進行公聽程序」

川普千億德州紅包拜登收回 「未依規定進行公聽程序」
反亞裔仇恨法案 德州聯邦參議員克魯茲最後改投贊成票

反亞裔仇恨法案 德州聯邦參議員克魯茲最後改投贊成票
傳染力更強+可抵抗抗體 德州農工大學發現3新變種病毒

傳染力更強+可抵抗抗體 德州農工大學發現3新變種病毒
即日起至5月7日 休士頓熄燈 讓候鳥平安過境

即日起至5月7日 休士頓熄燈 讓候鳥平安過境
打嬌生疫苗後 德州一婦女疑血栓

打嬌生疫苗後 德州一婦女疑血栓

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52
哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的16歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃16歲女孩

2021-04-21 10:54
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期