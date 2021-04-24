反亞裔仇恨法案 德州聯邦參議員克魯茲最後改投贊成票

聯邦參議員克魯茲一反先前堅決反對態度，改為支持「新冠疫情仇恨犯罪法案」。（Ted Cruz推特）

「新冠疫情仇恨犯罪 法案」（COVID-19 Hate Crimes Act，俗稱反亞太裔仇恨法案）在聯邦參議院最後表決時，德州 選出的參議員克魯茲 （Ted Cruz）一反先前堅決反對的態度，改為支持該案。該案最後以94票贊成、5票棄權，1票反對過關，唯一的反對者為密蘇里州的霍利（Joshua Hawley）。

仇恨犯罪法案預料將可通過聯邦眾議院審查，並在總統拜登簽署後生效。共和黨籍的克魯茲最初反對的理由是，民主黨沒有認真看待種族仇恨一事，而是把法案當成宣傳工具，並主張聯邦經費不得撥給歧視亞裔的研究院或高教機構，不過該修正動議最後以49對48票遭否決。

但是克魯茲卻未因共和黨人多數修正動議遭到否決而繼續反對仇恨犯罪法案。據他自己表示，是因為緬因州共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）的修正案獲得通過。他的發言人轉述，雖然克魯茲自己的動議未獲通過，但克魯茲相信柯林斯的修正條文讓整部法案更為完善。

在法案生效後，最大的影響包括：要求聯邦司法部設立（種族）仇恨犯罪專員，並且將司法部審查仇恨犯罪案件的時間由一天延長至七天；另外，責成地方執法單位藉由網路機制，讓仇恨犯罪的通報更為便利，且必須提供多語言版本；最後，增加反制仇恨犯罪的教育宣導經費，特別是因為新冠疫情所引起的反亞太裔情緒（anti-AAPI）。

德州部分，除了某些已由媒體報導而廣為人知的反亞太裔案件，根據Stop AAPI Hate組織的調查，自2020年3月19日至2021年2月28日，整個德州共發生103起反亞太裔事件，全美則為3800件。