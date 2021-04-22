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調查：警過當執法致死年約1100件 僅1%起訴

編譯組／綜合報導 
執法過當致死案件起訴少，定罪少、刑期也短。圖為主持研究的學者史汀森。（KHOU 11）
執法過當致死案件起訴少，定罪少、刑期也短。圖為主持研究的學者史汀森。（KHOU 11）

鮑林格林州立大學（Bowling Green State University）的執法公正研究小組（Police Integrity Research Group）調查發現，全美一年約有1100件警方執法過當，導致當事人死亡的案件，但僅有1%的員警以謀殺或致死罪嫌起訴，而起訴案件中也只有30%被定罪，且刑期往往低於平均值。 

主持研究的學者史汀森（Philip Stinson）表示，他自2005年開始分析調查警方執法過當案件，協助成立資料庫Henry A. Wallace Police Crime Database。但他表示，在這些致死案件中，涉案員警幾乎不會因此而被起訴，只有1%會因謀殺或致死起訴。 

就算起訴後，法官或陪審團也多半會認定員警無罪。根據史汀森的調查，定罪率約為30%，且往往刑期不重。他的調查顯示，在2005年至2019年間，只有3%的員警遭到謀殺起訴後會被定罪。 

史汀森表示，陪審團往往不願意認定，員警在街頭暴力事件中使用過當暴力，因為他們不願評斷警察。他說，因此佛洛伊德案中的警察沙文（Derek Chauvin）殺人罪名成立才會格外凸出，而在他的資料庫中，許多執法過當的員警都跟沙文一樣是老鳥。 

警察沙文（Derek Chauvin）殺人罪名成立。（KHOU 11）
警察沙文（Derek Chauvin）殺人罪名成立。（KHOU 11）

警察 佛洛伊德

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