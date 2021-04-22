白警殺人罪名成立 休士頓市長：銘記尊重生命

休士頓市長特納針對佛洛伊德案說，現在不是放鬆歇息的時刻，而是應該起而行的時刻。（Fox 26）

導致黑人佛洛伊德 死亡的白人警察 沙文（Derek Chauvin）殺人罪名成立，佛洛伊德成長的大休士頓 地區各界領袖多表欣慰，但正如休士頓市長特納（Sylvester Turner）所說，此時此刻才是深思反省的開始，必須讓所有人都知道尊重生命的重要，因此現在不是放鬆歇息的時刻，而是應該起而行的時刻。

哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，這裡是佛洛伊德的家鄉，哈里斯縣民都對他的身亡感到悲傷，他的家人、鄰居、同學、社區都不會忘記他身故背後所代表的意義。伊達戈說，正值司法發揮作用之際，為了刑事司法制度完善，佛洛伊德的精神將與大家同在。

哈里斯縣警察局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）強調，判決不代表過去數十年發生的不公不義就此一筆勾銷，只有齊心努力才能讓司法更好。休士頓獨立學區的代理總監雷森（Grenita Lathan）則說，佛洛伊德長於此、受教於此，所有學區的畢業生們都會記得他。

哈里斯縣檢察長歐格（Kim Ogg）說，當庭陪審員展現出無比勇氣，才能做出公正決定，所有人都看到過程影片了，也會與佛洛伊德的家人站在一道。休士頓警局卸任的局長亞塞維多（Art Acevedo）也推文表示，今晚所有美國人都可以鬆一口氣了，因為司法已經還給佛洛伊德一個公道。