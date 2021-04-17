動粗+喊「華裔」 24歲非裔毆人者被判仇恨犯罪

店東之子李盛駿。（KHOU 11）

儘管案發後一再喊冤，24歲的楊格（Keaundra Young）與22歲的威廉 斯（Daquiesha Rachel Williams）在3月時痛毆韓資美妝店東時，口中喊叫著「華裔」、「亞裔」。­楊格16日被哈里斯(Harris)縣大陪審團認定為仇恨犯罪 ，可能因此加重其刑；但威廉斯沒有被認定為仇恨犯罪者。

遭到毆打的韓裔 女店東金仲（Jung Kim）當時鼻血直流。楊格除了辱罵店東，還在停車場試圖衝撞店東之子李盛駿（Sung Jun Lee）與其父，因此構成加重攻擊罪。威廉斯出庭時雖然喊冤，但還是被控輕罪攻擊。檢察官歐格（Kim Ogg）表示，楊格兩人是在3月間於Kuykendahl上的店內外犯下上開罪行，並強調「休士頓是個大家互相扶持、守望相助的地方，因為種族而辱罵、甚至威脅他人違背我們的尊重多元文化的慣例」。

楊格與威廉斯在3月17日進入Beauty店內後，無故翻倒假髮展示架，金仲因此要求她們與友人離開。但楊格等人卻開始辱罵與毆打金仲，指稱「亞洲人不該在黑人社區開店」，接著當李盛駿與其父追出店外時，楊格還一度倒車並加速衝向兩人。