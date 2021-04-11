曹有餘醫生攜手Kroger藥局 為民眾施打新冠疫苗

曹有餘(右一）醫師協助行動不便的民眾優先施打疫苗。 （記者封昌明／攝影）

家庭醫師曹有餘4月10日配合休士頓 市政府及Kroger藥局在玉佛寺為民眾施打輝瑞疫苗 ，曹有餘全家總動員、Kroger調動了大休士頓地區所有會說中文的藥劑師到場協助、玉佛寺也在續超法師及總幹陳榮嬌等召集下動員了大批義工到場指揮交通，原來計畫要施打500針，由於民眾報名踴躍追加至650劑，民眾出席踴躍。

續超法師（右起）、玉佛寺總幹事陳榮嬌等義工，引導民眾注射疫苗後到休息區。 （記者封昌明／攝影）

主辦人曹有餘在夫入Joyce的陪同及胞弟曹有培等號召下動員了20餘位義工到場支援，讓每位在場外等待的民眾按順序入場，遇有行動不便的民眾，曹有餘也請藥劑師帶著針劑到場外施打，貼心的舉動感動了不少到場打針的民眾，他同時提醒民眾輝瑞般苗第二劑將在5月1日施打，請民眾屆時務必帶著注射卡來完成全部的程序。

RGB鋼結構公司總裁羅伯文（右）到場注射疫苗與負責人現場秩序的HPD警官李柏成（左）相見歡。 （記者封昌明／攝影） 民眾井然有序地在菩提學苑外排隊等待施打疫苗。 （記者封昌明／攝影）

曹有餘說，輝瑞疫苗必需保存在零下80攝氏度，而Kroger是大型藥局具備有這樣的冷凍設備，所以他才放心地和他們合作，希望民眾能在最安全的情況接種新冠疫苗，不過，他也呼籲民眾在打過疫苗後一樣要配帶口罩、勤洗手及保持社交距離，這樣才能確實地保護自己及家人。

前僑務委員葉宏志（圖右）是玉佛寺義工，與曹有餘在現場合作。 （記者封昌明／攝影）

祖籍江蘇南京的藥劑師武家成表示，他在北邊的Kroger藥房上班，已工作四年多了，這次在公司動員下到場協助注射疫苗讓他感到非常榮幸，特別是能服務華人同胞，他希望華人社區能通過注射疫苗早日恢復正常運作，讓中國城的經濟早日復原。

休士頓大學刑事司法系教授王曉明（後右一）感謝主辦單位到場外為行動不便的兒子施打疫苗。 （記者封昌明／攝影）

休士頓大學刑事司法系教授王曉明也陪同行動不便的兒子到場注射疫苗，他感謝曹有餘醫師的大愛為社區的新冠疫情貢獻心力，他們 學校自大休士頓地區普遍開始施打疫苗後，也陸續開放給學生到校上課，整個社會的動能正逐漸恢復中，他欣見僑社活動能在全面施打疫苗後早日恢復正常，也希望許多好久不見的朋友身體保持健康，後會有期。