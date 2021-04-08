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哈里斯縣警 販毒洗錢被捕

編譯組／綜合報導
哈里斯縣第一區治安官辦公室警員47歲Alexsander Reyes和他的女友，涉嫌販毒、洗錢已被捕。（KPRC）
哈里斯縣第一區治安官辦公室警員47歲Alexsander Reyes和他的女友，涉嫌販毒、洗錢已被捕。（KPRC）

德州南區聯邦檢察長Jennifer Lowery稱，哈里斯縣第一區治安官辦公室(Harris County Precinct One Constable's Office)的一名警員，被指控與他的女朋友合謀販賣古柯鹼毒品和洗錢。

報住Huffman的47歲Alexsander S. Reyes，和他的女友、44歲的Priscilla Yvette Cervantes，都被控以共謀罪、持有販賣古柯鹼和兩項洗錢罪。Reyes和Cervantes都被拘留，並於7日下午2時出庭。

起訴書指控，Reyes擔任該部門警員期間，於四個月內洗了35萬元的毒品收益。Reyes自2016年以來一直在該部門工作，並曾被分配到其巡邏部門。根據該案收集的證據，他已被縣警局長停職。

若兩個人都被定罪，他們將面臨至少十年、最高終身的監禁，並可能面臨最高1000萬元罰款。如果Reyes的兩項洗錢罪名成立，還將面臨長達20年的監禁。

「我們的社區希望我們對自己負責。我希望社區知道我們已採取積極措施與聯邦調查局一起調查此案」，哈里斯縣警局長羅森(Alan Rosen)聲明表示：「我們的社區要求我們遵守法律，並遵守與其他所有人相同的標準。我相信我們應該堅持更高的標準」。

哈里斯縣第一區治安官辦公室的警車。（警局臉書）
哈里斯縣第一區治安官辦公室的警車。（警局臉書）

毒品 德州

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