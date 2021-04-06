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奧斯汀德州大學 設台灣研究中心

休士頓訊
羅復文處長與參加簽約儀式貴賓合影，包括聯邦眾議員Michael T. McCaul ( 左四)、德州州眾議員陳筱玲 (左二)、聯邦參議員克魯茲的州主任Carl B. Mica (左一)、德州大學資深副教務長兼國際長Dr. Sonia Feigenbaum (左三)、人文學院副院長Dr. Robert Crosnoe (右二)及駐處教育組楊組長淑雅 (右一)。（休士頓台北經文處提供）
羅復文處長與參加簽約儀式貴賓合影，包括聯邦眾議員Michael T. McCaul ( 左四)、德州州眾議員陳筱玲 (左二)、聯邦參議員克魯茲的州主任Carl B. Mica (左一)、德州大學資深副教務長兼國際長Dr. Sonia Feigenbaum (左三)、人文學院副院長Dr. Robert Crosnoe (右二)及駐處教育組楊組長淑雅 (右一)。（休士頓台北經文處提供）

休士頓台北經濟文化辦事處於3月22日代表中華民國外交部與奧斯汀德州大學(UT-Austin)簽署合作備忘錄(MOU)，將在德州大學校園已經發展多年之台灣研究基礎上成立「台灣研究中心」，強化有關台灣議題的研究、授課與學術活動。

簽約儀式在德州大學奧斯汀校區行政大樓舉行，邀請聯邦眾議員Michael T. McCaul簽署見證，由駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文與德州大學奧斯汀分校資深副教務長、兼國際長Dr. Sonia Feigenbaum分別代表雙方簽署，出席見證的貴賓包括德州眾議會國際關係與經濟發展委員會主席陳筱琳議員、聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)的州主任Carl B. Mica、德州大學奧斯汀校區人文學院副院長Dr. Robert Crosnoe及「台灣研究中心」兩位計畫主持人張誦聖教授及林澤民教授等，儀式簡單隆重。

羅復文感謝奧斯汀德州大學支持發展有關台灣研究與教學，並感謝亞洲系張誦聖教授及政府系林澤民教授多年來在德州大學推廣台灣研究的成效，欣見「台灣研究中心」在此一堅實基礎上成立，將有助美國學界與大眾對於台灣多元民主社會、政經發展及國際參與之認識與探討，增進雙方人民交流與友誼；

聯邦眾議員Michael T. McCaul肯定台灣為先進民主國家，是區域安全與穩定之重要夥伴，欣見德州大學成立「台灣研究中心」，將有助強化美南地區台灣研究之深度及廣度。

代表奧斯汀德州大學簽約的Dr. Feigenbaum表示，感謝台灣慷慨贊助成立「台灣研究中心」，並肯定兩位計畫主持人及駐休士頓辦事處共同推動成果。

奧斯汀德州大學自1970年代起即為美南地區台灣文學研究重鎮，已授予超過20名台灣研究相關的碩、博士學位，並出版6本專書論著。2009年起該校在台灣教育部支持下設立「台灣研究講座」持續推廣台灣歷史、社會與文化等研究領域成果豐碩，如今再成立「台灣研究中心」，將充實有關台灣議題之研究、教學、出版與學術活動，增進台灣與美國南部地區之學術交流。

德州大學資深副教務長兼國際長Dr. Sonia Feigenbaum代表德州大學...
德州大學資深副教務長兼國際長Dr. Sonia Feigenbaum代表德州大學奧斯汀分校簽署「台灣研究中心」MOU。（休士頓台北經文處提供）
聯邦眾議員Michael T. McCaul 於「台灣研究中心」MOU簽署見證。...
聯邦眾議員Michael T. McCaul 於「台灣研究中心」MOU簽署見證。（休士頓台北經文處提供）
羅復文處長代表中華民國外交部簽署「台灣研究中心」MOU。（休士頓台北經文處提供）
羅復文處長代表中華民國外交部簽署「台灣研究中心」MOU。（休士頓台北經文處提供）

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