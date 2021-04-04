我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

若2月暴風雨造成財產損失逾15% 德州地價稅可減免

編譯組／綜合報導

若對2021年地價稅有所質疑，民眾可儘早開始準備提出異議。

2021年應稅價值，是根據今年1月1日財產情況而定，若2月暴風雨造成財產損失15%或以上，可申請一次性減免。

達拉斯晨報報導，幾年前，丹頓縣首席估價師Rudy Durham鼓勵屋主對地價稅提出異議，因是民眾權益。上個月Tarrant估價委員會上，商業上訴主管David Law也敦促民眾對他們的估價提出異議。

達拉斯晨報Dave Lieber在專欄上寫道，「十年前，2011年一個週末晚上，我上網挑戰我房屋的估值後，短短幾分鐘內，在沒有與任何人接觸的情況下，我的財產價值下降數千元。」

如何對地價稅提出異議。首先，快速檢視德州立法機關提交的地價稅法案。

接下來幾週，業主將收到一分估價通知，顯示房屋的應稅價值。除非是近期購屋者，否則每年稅價增長上限為10%。

若沒有在下個月收到通知，意味業主的屋價沒有增加多少，保持不變或有所下降。

屋主可在抗議截止日期前幾週，通知相關單位提出異議之處，截止日期各縣不同。

建立案件可透過兩種方法，首先，可請房地產經紀人，在附近類似房產上提供對比銷售額。另外，訪問所屬估價區網站，獲取估價師計劃資訊。若近期房屋銷售收益很高，可考慮第二種方式。

通常，估價師不用看房屋內部，屋主主要是向他們證明「您的房屋市場時，所有維修與修建的需要，以證明他們估價過高。」

包括房屋基礎、地板磨損、遭受風暴襲擊的屋頂、舊窗戶漏水，廚房浴室是否過於老舊，都可拍照並請維修公司估價，利用這些數字降低整個房屋估值。

若想聘請地價稅顧問，最好找那種只需一定百分比抽成的人，而不是不論成功與否，都收取固定費用。

德州立法機關已提出多項地價稅法案。包括眾議院提出123項法案外，參議院還另外提出36項法案，大多數都試圖改善納稅人制度，如降低上限和允許預付款等。

根據達拉斯德州大學研究，去年，達拉斯縣近8萬名房主對地價稅提出異議，若成功，可節省600元稅款。研究顯示，勝率約五成。

德州 風暴 房地產

上一則

等不及了… 聖安東尼奧市長預約打疫苗

延伸閱讀

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書
中國好吃貓狗肉？達拉斯公校考題涉歧視 學區：3師停職

中國好吃貓狗肉？達拉斯公校考題涉歧視 學區：3師停職
「帶來新冠病毒」韓裔眾議員參選人：中國移民別來美

「帶來新冠病毒」韓裔眾議員參選人：中國移民別來美
德州復甦力道強 工商業活動大增

德州復甦力道強 工商業活動大增
學區要學生戴口罩上課 家長怒告

學區要學生戴口罩上課 家長怒告
德州冬季風暴死亡數 媒體調查比官方更多

德州冬季風暴死亡數 媒體調查比官方更多

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27
華府東南區的國會高地(Congress Heights)社區附近在31日下午突發槍案。圖為案發現場。圖取自Google map

華府突發槍案 至少5人中槍 2人死亡

2021-03-31 16:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議