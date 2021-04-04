若2月暴風雨造成財產損失逾15% 德州地價稅可減免

若對2021年地價稅有所質疑，民眾可儘早開始準備提出異議。

2021年應稅價值，是根據今年1月1日財產情況而定，若2月暴風雨造成財產損失15%或以上，可申請一次性減免。

達拉斯晨報報導，幾年前，丹頓縣首席估價師Rudy Durham鼓勵屋主對地價稅提出異議，因是民眾權益。上個月Tarrant估價委員會上，商業上訴主管David Law也敦促民眾對他們的估價提出異議。

達拉斯晨報Dave Lieber在專欄上寫道，「十年前，2011年一個週末晚上，我上網挑戰我房屋的估值後，短短幾分鐘內，在沒有與任何人接觸的情況下，我的財產價值下降數千元。」

如何對地價稅提出異議。首先，快速檢視德州 立法機關提交的地價稅法案。

接下來幾週，業主將收到一分估價通知，顯示房屋的應稅價值。除非是近期購屋者，否則每年稅價增長上限為10%。

若沒有在下個月收到通知，意味業主的屋價沒有增加多少，保持不變或有所下降。

屋主可在抗議截止日期前幾週，通知相關單位提出異議之處，截止日期各縣不同。

建立案件可透過兩種方法，首先，可請房地產 經紀人，在附近類似房產上提供對比銷售額。另外，訪問所屬估價區網站，獲取估價師計劃資訊。若近期房屋銷售收益很高，可考慮第二種方式。

通常，估價師不用看房屋內部，屋主主要是向他們證明「您的房屋市場時，所有維修與修建的需要，以證明他們估價過高。」

包括房屋基礎、地板磨損、遭受風暴 襲擊的屋頂、舊窗戶漏水，廚房浴室是否過於老舊，都可拍照並請維修公司估價，利用這些數字降低整個房屋估值。

若想聘請地價稅顧問，最好找那種只需一定百分比抽成的人，而不是不論成功與否，都收取固定費用。

德州立法機關已提出多項地價稅法案。包括眾議院提出123項法案外，參議院還另外提出36項法案，大多數都試圖改善納稅人制度，如降低上限和允許預付款等。

根據達拉斯德州大學研究，去年，達拉斯縣近8萬名房主對地價稅提出異議，若成功，可節省600元稅款。研究顯示，勝率約五成。