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等不及了… 聖安東尼奧市長預約打疫苗

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧市長奈倫伯格日前在推特上公開其預約疫苗施打的過程。（取材自推特）
聖安東尼奧市長奈倫伯格日前在推特上公開其預約疫苗施打的過程。（取材自推特）

根據mysanantonio.com報導，聖安東尼奧市長奈倫伯格（Ron Nirenberg）1日在推特上分享其預約注射新冠肺炎疫苗過程的影片。

他採用311預約方法，在城市運營的Alamodome施打站點，預約施打輝瑞（Pfizer）疫苗。

奈倫伯格在推特上說：「也許要等20分鐘，從現在開始的幾週時間，我等不及了。」

雖然預約過程中，預約人員向市長解釋施打地點、準備事項等標準程序，但預約完畢後，電話的另一端還是好奇詢問「請問您是市長嗎」。

奈倫伯格輕笑著給予肯定回答，同時感謝這位不願透露姓名的工作人員，在施打疫苗工作上做出的貢獻。

3月23日，德州衛生服務廳（Texas Department of State Health Service）向所有德州成年人，開放疫苗施打。

居民可透過註冊疫苗簡訊通知，獲得5萬5000個施打疫苗的機會，也能運用同一隻電話獲得西班牙文疫苗簡訊。

根據聖安東尼奧Express-News疫苗追蹤數據，目前有29萬4158名Bexar居民完成兩劑疫苗接種，另有20萬2484人正等待第二劑施打。

疫苗 德州 推特

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