SpaceX急需人手 馬斯克號召移居德州星際基地

馬斯克號召人們遷居到德州星城。(Space X網頁)

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）30日在SpaceX 又一次試射後呼籲，想要邁向太空的人都移居到德州「星際基地」（Starbase）。他在推文中強調，SpaceX公司需要工程師、技師、建築與必要人員，而且需求越來越大，希望大家都考慮一下，搬到到星城，或是布朗斯維爾（Brownsville）與南帕德雷（South Padre）地區。

按照規紅，星際基地將座落在非建置區 Boca Chica Village，當地目前已經被SpaceX用於試射火箭。關於馬斯克的希望將 Boca Chica Village併入卡麥倫縣的倡議，縣長崔維儂（Eddie Treviño）曾經表示，如果SpaceX與馬斯克希望繼續推動，就應該遵守該縣法規，合理的請願一切都照規定來。不過，馬斯克似乎打算堅持到底，29日再度大手筆捐款，卡麥倫縣的學校可獲2000萬元、布朗斯維爾市中心重振計畫可獲1000萬元。

馬斯克除了自己搬到德州外，連特斯拉（Tesla）在德州的開發也加快處理，包括奧斯汀在Del Valle的超大型工廠（gigafactory）計畫5月1日落成，生產最新款的皮卡Cybertruck與其他產品，另外也將在查維斯縣開發2100英畝的基地，可望獲得6000萬元以上的稅金抵免。查維斯縣分析師Jon Hockenyos表示，特斯拉可望帶來5000個中階職缺，並帶動周邊新增4000個職缺，改善當地日趨嚴重的失業問題。