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莫德納對亞裔效果好？醫護：不足採信

記者謝雨珊／綜合報導
新冠疫苗的差別
新冠疫苗的差別

許多民眾關切各廠牌新冠疫苗的效果、價格及副作用。洛杉磯時報曾報導，在莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）各自的臨床試驗中，莫德納疫苗對亞裔的效果是100%，輝瑞只有74.4%。但專家指臨床數據有限，這種說法不足採信，然而相關貼文繼續在社交媒體發酵，不少亞裔期望可選擇疫苗品牌。根據聯邦疾病防治中心（CDC）的說法，不同的新冠疫苗由於儲存的溫度不同，「地點」是疫苗分配的主要因素，基本上「沒得選」。

有醫護人員建議，如果在乎疫苗的品牌，民眾可事先致電疫苗施打中心，或醫院詢問疫苗品牌，但最好是「有什麼就打什麼」。

已完成接種兩針的陳小姐，聽到莫德納疫苗對亞裔效果是100%，預約註冊時曾希望可以選擇疫苗，但發現沒有此選擇。陳小姐以「寧可信其有，不可信其無」的心態指出，能夠打到該莫德納會比較放心，期望能有疫苗選項。

不過有醫護人員站在專業立場認為，有選項難免會產生人為疏失，因為兩針之間必須時隔20多天，萬一有些上年紀人士記性不好，或將紀錄卡遺失，忘記了第一針的疫苗品牌，會讓醫護人員在打第二針時變得不知所措。同時醫護人員在打針時，也可能忙中有錯，發生拿錯疫苗的品牌。

剛打完兩針的胡小姐，透過私人組織施打兩劑。她認為，有規模及系統的組織服務周到，比施打哪種疫苗品牌還重要。施打疫苗前，均會電話提醒並告知程序等，令人放心很多。

莫德納跟輝瑞疫苗採用信使核糖核酸（mRNA），引發人體細胞對新冠病毒發展出免疫力。但這種核糖核酸相當脆弱，碰上高溫容易分裂失敗，因此必須儲存在低溫。根據研究報告，莫德納疫苗儲存溫度不像輝瑞疫苗低，被分配到的地點均是沒有「超低溫」冷凍設備的小型診所，或疫苗施打中心。

輝瑞需在極低溫環境生存，因此經常被分配至具備「超低溫」冷凍設備的大型醫療中心，或大型疫苗施打中心。不過根據新研究指出，輝瑞似乎在不那麼「超低溫」的環境也不會變質，若經FDA查證批准，輝瑞將可變得更普及化。

醫療專家Rob Davidson指出，新冠疫苗的分配，取決於民眾的居住地區及施打疫苗的地點。以目前的疫苗儲存方式來看，莫德納疫苗的保存方式，較適合被發送至偏鄉小鎮區或小診所等。目前民眾沒得選疫苗品牌，但可事先去電接種地點詢問使用哪一種疫苗。

此外，嬌生(Johnson & Johnson)研發的新冠疫苗，已從3月上市施打，嬌生疫苗只需要一劑就能達到免疫功效，不像莫德納和輝瑞需要打兩劑。

疫苗 莫德納 輝瑞

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