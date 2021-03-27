克魯茲率團考察邊境 抨擊拜登政策

聯邦參議員克魯茲率團前往美墨邊境考察。（KHOU 11）

共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）與參議員康寧（John Cornyn）等人依約在26日晚間跟隨邊防隊員考察美墨邊境 情況。他們稍早也拜訪了唐拿市（Donna）的移民留置中心，並搭乘巡防艇巡視界河。

克魯茲早前曾經指責，邊境的狀況絕對就是危機與災難，他的選區德州就是受創最深的地方。而在唐拿留置中心，克魯茲又再度抨擊，一切都是（總統）拜登 的錯，因為他的錯誤政策才讓移民湧入，唐拿中心的留容率甚至達到1500%。

至於先前公開留置中心狀況的聯邦眾議員庫拉爾（Henry Cuellar），雖然身為民主黨籍但還是有話直說，他表示邊境的狀況就是人道危機。而且他說，2月間越界的未成年非法移民 將近1萬人，2倍於1月數據，而且他們都沒有父母陪伴。

庫拉爾說，越界高峰通常在3月至7月，所以如果2月就這麼多了，3月很可能還會更高，接下來的夏季恐怕會更驚人。雖然其他共和黨與民主黨人還在為誰該負責爭論不休，但是萊斯大學貝克學院（Baker Institute）的美墨中心主任裴言（Tony Payan）直言，拜登的決定釋放出錯誤訊號，恐怕就是最大原因，因為拜登的決策讓還沒越界的移民突然間覺得，進入美國可以一試。