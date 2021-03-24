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世華工商婦女企協美南分會 4月3日會長交接

休士頓訊
世界華人工商婦女企管協會美南分會將於4月3日舉行2021年新舊會長交接典禮。 （圖：孫玉玟提供）
世界華人工商婦女企管協會美南分會將於4月3日舉行2021年新舊會長交接典禮。 （圖：孫玉玟提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會將於4月3日（周六）晚間7時30分，舉行2021年新舊會長交接典禮，第35屆會長洪良冰交棒給第36屆會長孫玉玟。

卸任會長洪良冰是現任中華民國僑委會美南地區僑務促進委員，服務僑界不遺餘力。2020年在疫情嚴峻的期間接下會長職務，活動舉辦的有聲有色，包括會員聯誼、流年風水講座、赴各地捐贈口罩及防疫物資、雙十台灣特色美食網、雙十國慶返國致敬團、線上財經投資專題講座，身心靈健康講座「我決定要活120歲」 等眾多有意義的活動。尤其是美南分會捐助發放防疫物資做公益，對於疫情居家封閉期間，聯絡社區使之緊密結合，交流情誼以及訊息傳遞和分享，著實是成功的典範。也符合該會以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」的宗旨。

新任會長孫玉玟是休士頓資深媒體工作者超過20年，平時熱心公益，默默為社區服務，也參與各種非營利機構義工或理事會，包括有美南大專校聯會、雙十國慶籌備會，主持美食電視節目「玉玟廚房」等等。希望注入世華精神，將美南分會各項活動做的精彩閃亮，發揮姐妹的特長，攜手相互支持。

因為疫情的關係，新舊會長交接典禮將於線上Zoom舉行，須先登記註冊，才有機會參加抽獎活動。該會準備禮物、禮品卡送給與會者！最大獎是最新iPhone 12 Pro 256MB的新款手機。請按連結預先報名登記： https://forms.gle/Q6WYN4W5rhZ5ttCF7

會議ID和Password！將在下周公佈，詳情請冾洪良冰 Nancy Chen:832-818-6688或2 孫玉玟 Lisa Sun: 281-777-7783。

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