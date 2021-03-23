達拉斯小銀行總裁貪瀆 判八年監禁

阿妮塔慕迪給自己核准了總額1100萬元的貸款。（Hopkins County Jail）

達拉斯郊區一間小銀行的總裁，前後作弊給自己核准了總額1100萬元貸款 ，州政府銀行局稽查前一晚，她縱火企圖湮滅證據，兩罪併發後，日前被判處八年監禁的重刑。

庫珀市(Cooper)位於達拉斯東北方大約80哩，這是一個寧靜的小城，恩羅州銀(Enloe State Bank)給社區提供儲蓄、貸款等的金融服務。

NBC新聞報導，從2012年起阿妮塔慕迪(Anita Gail Moody)開始以銀行總裁職位之便，給自己核准貸款，前後一共批准了100多件貸款案，總金額達到1100萬元之多，許多後來的貸款，是用來支付先前貸款的本利，以免問題貸款被暴露。

2019年5月的一個晚上，她把許多貸款文件放在會議室的大桌上，點火把文件燒毀，因為第二天德州 銀行局要來查帳，她怕事跡敗露而出此下策。執法單位調查過以後，對她提出銀行詐欺 (bank fraud)與縱火(arson)的控罪，她在去年6月認罪，今年2月23日法官判處她坐牢八年，還必須償還1100萬元。

聯邦存款保險公司FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation)後來接收了這家銀行的爛帳，德州銀行局查核帳目後發現銀行主管濫權情況嚴重，把這家銀行關閉，前任副總裁吉妮史威姆(Jeannie Swaim)也因為一項銀行詐欺罪名被判處兩年監禁，並必須償還41萬元。FDIC從存款保險基金中動用2100萬元，彌補該銀行許多件詐欺案的虧損金額。

阿妮塔慕迪現年57歲，她的律師約翰金恩(John C. Ginn)在宣判後表示，阿妮塔慕迪對她所犯的罪行深感懊悔，並且願意在出獄後工作賺錢盡量支付那1100萬元的欠款。聯邦檢察官尼可拉斯甘傑(Nicholas J. Ganjei)指出，社區的小銀行本來是為本地居民服務，主管人員卻濫用職權圖利自己，深深影響到社區居民的利益。