百萬網紅尋獵物 誘騙投資詐財

福克斯的約會網頁。（哈里斯縣檢察官辦公室）

休士頓 約會顧問「Michaela Pink」已經遭到逮捕，罪名是詐取財物。本名為福克斯（Mikki Fox）的嫌犯，藉著YouTube 等平台成為網紅，單是教女子如何「升等」交到貴公子、過上好生活的影片就吸引數百萬人點閱。然後福克斯再從中尋找獵物，誘騙對方投資 ，拿到錢後卻消失無蹤。哈里斯縣檢方已經找到六名受害者，並公布專線713.274.5555希望更多受害者站出來。

哈里斯縣檢察官韓塞爾（Sheila Hansel）表示，福克斯在YouTube與Instagram上都有很多粉絲，而且已經精心籌畫數年，先是吸引人來看她的教學影片，然後結交有興趣的女子成為線上朋友，在取得信任後就開始推銷投資機會，例如房產的低價買入、高價賣出，然後宣稱會先將炒房利息匯給受害人，最後在房子脫手後卻消失無蹤。

化名Marie告訴休士頓紀事報，福克斯要她匯款2.1萬元購買房產，福克斯還說會按月支付利息，稍後再償還整筆款項。但事實上，Marie說她一毛錢都沒拿回來。Marie說，她事後設法調查，但是只發現福克斯的不動產執照與公司執照都已經過期。Marie說，福克斯在她人生跌到谷底的時候還落井下石，裝得一副非常誠懇的樣子，但卻利用他人的信任詐騙財物。

檢察官韓塞爾強調，不管甚麼樣的朋友勸你投資，都要做好應盡調查（due diligence），千萬不要盲目投資。她還說，雖然福克斯已經被捕，但是哈里斯檢方還在調查此案，如果你覺得你可能被騙，或是被福克斯利用了，都可以向檢方舉證。