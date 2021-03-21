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谷歌定位+臉書照片 FBI再逮國會暴亂犯

編譯組／綜合報導
聯邦調查局透過谷歌定位紀錄與臉書照片交叉比對，逮補涉嫌參與國會山莊暴動的布雷克利。（FBI）
聯邦調查局透過谷歌定位紀錄與臉書照片交叉比對，逮補涉嫌參與國會山莊暴動的布雷克利。（FBI）

達拉斯晨報報導，1月總統就職典禮上，在華府國會山莊發生的暴亂事件中，聯邦調查局（FBI）透過谷歌（Google）定位數據與幫助，再於臉書照片交叉比對，逮補許多涉嫌暴亂者。

根據聯邦法院紀錄，現年55歲的布雷克利（Kevin Sam Blakely）被指控於當天襲擊國會山莊，聯邦調查局就是透過其留在現場的手機，幫助他們識別，獲得逮補他所需的線索。

根據聯邦調查局，他的影像同時出現在國會山莊內外監控攝影機的錄像中。

布雷克利至少是第14名涉嫌參與當天暴亂的北德州人。在該次總統上任的暴亂中，導致140多人受傷，一人死亡。聯調局稱這是恐怖主義行為。

根據法院紀錄，經營汽車修理廠的布雷克利，被控未經允許，擅自進入或留在受限制的建築物或場地中。也故意在任何受限制的建築物或場地中進行無序破壞行為。他還被控暴力進入和不法行為等罪行。

與其他案件不同，聯邦調查局並未提及該案的舉報人。取而代之的是，案件中提及該案是透過谷歌定位數據找到布萊克利電話位置，進而連接到布萊克利的電子郵件帳號。

聯邦調查局隨後交叉引用與涉案人相關的臉書頁面，用其身上穿著的獨特運動衫來確認其身分。

聯邦調查局並在案件中解釋，谷歌使用GPS數據、附近的Wi-Fi連接點和藍芽標誌點，估算設備所在附近位置。聯邦調查局寫道，「谷歌定位其位置數據，能精確到十米內。」

而利用這些數據，聯調局發現一個與布雷克利相關的上網設備，從暴動當天下午2時45分起出現在國會山莊，至4時30分。

聯調局隨後在臉書公共頁面找到有布雷克利的照片，包括他在他家門前身穿帶有特定標誌運動衫，他在國會山莊的照片也穿同樣一件衣服。

聯調局並表示，布雷克利在國會山莊期間並未戴口罩，使他更容易辨識。

根據柯林縣（Colin）法院紀錄，布雷克利2016年有酒醉駕駛逮補與定罪紀錄。

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