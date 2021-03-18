4141號火車 進駐老布希博物館

4141號列車將被永久放入德州老布希的歷史博物館。（Union Pacific網頁）

曾載運已故前美國 總統老布希（George H.W. Bush）靈柩的聯合太平洋（Union Pacific）4141號列車，將被永久放入德州 老布希的歷史博物館 。

德州農工大學董事會以象徵性每年一元的價格，向老布希博物館出租空間後，這輛具有歷史意義的火車也將進駐博物館。老布希總統圖書館和博物館即將動工，董事會已批准租約，且確認了該火車的最後一站。

該火車建於2005年，外表被塗成類似於空軍一號的模樣，其車頭引擎編號為4141，以紀念布希總統的任期。

老布希生平喜歡火車，甚至在火車上舉行過競選活動，因此火車表達了對老布希統競選的敬意。

George and Barbara Bush基金會首席執行官馬克斯·安格霍爾澤（Max Angerholzer）說，火車對老布希總統而言意味著世界。

當老布希2018年去世時，火車將他的遺體從休士頓運到大學城車站，成千上萬的圍觀者在鐵軌上排成一排，送他最後一程。

老布希的博物館正在進行大規模擴建，包括火車展覽和即將展出的裝置，其中將展示老布希陸戰隊一號(Marine One)直升機。官方表示，擴建應在2024年完工。

德州農工大學官員說，出於安全預防措施的考慮，春季火車具體達到的時間將保密。