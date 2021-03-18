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堅持不戴口罩 女累犯被逮

編譯組／綜合報導 
堅持不戴口罩的萊特。（警方bodycam）
堅持不戴口罩的萊特。（警方bodycam）

先前曾在蓋文斯頓縣與警察對峙的女子，17日再度因為在店內拒戴口罩引起爭議。只是這次她就沒那麼幸運了，因為前一起事件，警方已經申請拘捕令在案，所以這次事件最終導致她被警方拘留。 

65歲的萊特（Terry Lynn Wright）這次不戴口罩進入Emmett F Lowery Expressway的Office Depot，店員發現後請她戴上口罩，不然就不能進店，但她卻堅稱州長艾伯特已經取消口罩令，雙方相持不下後，店員只好報警處理。 

警察到場後認出，萊特就是之前在蓋文斯頓惹事的人，因此依令逮捕，但除了拒捕與非法闖入外，警方沒有提出其他指控。 

之前發生在蓋文斯頓Central City Boulevard美國銀行（BoA）分行的事件，萊特與警員的對話，全被攜帶式攝影機拍下。錄影畫面顯示，萊特先是堅稱她有權不戴口罩，當員警強調私人或聯邦企業可以另外要求後，萊特仍然不戴也不離開。 

因為萊特已經幾近無理取鬧，員警表示要將她上手銬，強制驅離分行，最後在扭打過程中，萊特被壓制在地，她當時還大喊「看哪，這就是暴力執法」。不過沒人理她，最後因為萊特抱怨腳受傷，因此被警方送到醫院治療後釋放。不過警方當時就已經申請拘捕令。 

警察 美國 驅離

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