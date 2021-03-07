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1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

即使群體免疫 不代表恢復正常

編譯組／綜合報導

隨著新冠肺炎疫苗接種規模擴大，美國民眾是否會在夏天達到群體免疫，一切恢復正常？部分專家認為，有了群體免疫後，感染風險的確可能大大降低，「但不意味著每可以不戴口罩。」

在全國恢復正常前，需有夠多的人口對新冠肺炎擁有足夠抵抗力。

達拉斯晨報報導，專家將這一門檻設定在80%的人口。近期帕克蘭臨床創新中心（Parkland Center of Clinical Innovation，PCCI）專家稱，預計達拉斯縣最早可在6月下旬實現群體免疫。

然該中心醫師Holt Oliver說，許多人認為群體免疫意味著正常，但兩者並不相同。他說，群體免疫力代表著病毒傳播力減慢，但新冠肺炎並不會立即消失，「也不意味著我們都可不用戴口罩。」

根據布朗大學公共衛生學院數據，目前達拉斯縣感染率，是每10萬人中有21起新增病例，為社區傳播第二高的「橙燈」。

根據該縣定義，即使情況正常後，生活也將與疫情之前大不相同，而進入所謂的「新常態」，意即商店購物或參加大型聚會時，人們繼續戴口罩，維持社交距離，勤洗手。

專家並指出，群體免疫並非永久性狀態。哈佛公共衛生學院流行病學家Michael Mina說，「在疫情初期或在2021年接種疫苗的人群，其免疫力可能會在秋天下降，從而引發另一波疫情。」

病毒變種也可能減弱群體免疫力。目前聯邦疾病防治中心（CDC）確認的變種病毒，包括英國首次發現的高傳染性菌種，另外兩株分別來自南非與巴西。

奧斯汀德州大學流行病專家Spencer Fox說，「我們可能需不斷更新疫苗，就像季節性流感。」

達拉斯縣衛生與公共服務部前主任John Carlo說，這種病毒可能更像麻疹，麻疹病毒以非常低的水平傳播，並在疫苗接種率或群體免疫力弱的時候重新出現。

PCCI稱，至3月1日，達拉斯縣約45.5%居民對病毒具有免疫力。至6月下旬，預計有13萬成人和兒童（占5%）新感染疫情，約100萬人接種疫苗。

疫苗 免疫力 疫情

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