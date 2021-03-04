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華醫接種疫苗 檢測抗體激增

記者李雪／洛杉磯報導
林永健在打過兩針疫苗後，近日獲得了抗體的檢測結果。（林永健提供）
林永健在打過兩針疫苗後，近日獲得了抗體的檢測結果。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健，在打過兩針新冠疫苗後，近日獲得抗體的檢測結果。他詳細讀釋抗體報告要如何理解，並總結表示，疫苗甚至比自然感染獲得的抗體更多更強，而且只打一針，其實就已經開始會產生一些抗體。

林永健表示，他參加關於抗體研究項目的志願者，因此自己檢測結果，會作為疫苗的統計數據。檢測過程有兩次抽血，而每次抽血檢測三種不同的抗體。第一次抗體抽血檢查是在第一針後第八天，第二次抗體抽血檢查則是在第二針後第十天。

檢驗三種抗體中，第一種是抗核包膜抗體IgG（against Neleocapsid (N) protein），這種抗體是自然病毒感染才會產生;。第二種抗體是抗刺突蛋白抗體（against Spike (S) protein）的IgG，這是由疫苗接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體; 第三種抗體也是抗刺突蛋白抗體，不過是IgM，同樣也是由疫苗接種後自身免疫而產生。他表示，所有血液樣本都是送去雅培實驗室（Abbott）檢測，抗體滴度是以AU/ml (Absorbance units per milliliter) 每毫升吸光度為單位。

從他的結果報告來看，兩次抗核包膜抗體IgG都是陰性，說明他沒有感染過新冠。在打第一針後第八天的樣本檢測出來，抗刺突蛋白抗體IgG和IgM均為陰性，這說明當時雖然已經第八天，但還未開始產生抗體。

第二針後的結果顯示，在打第二針後第十天後，抗體產生非常強烈，因為抗刺突蛋白抗體IgG和IgM不僅均為陽性，而且其中IgG值本來大於50就算陽性，而他的這一結果是2萬多，比陽性值超過近500倍。

他表示，這麼高的數值，比自然感染獲得的抗體要強得多，推測也會持續更久。不過他還會繼續在疫苗接種後第六個月和一年，再抽血檢測，看看體內的抗體能維持多久。

他表示，在得知自己已有抗體後覺得心裡有底，不過因自己是參加研究項目，若是普通民眾可能還會擔憂自己是否已有抗體。他表示觀察自己周圍所有參加抗體研究抽血檢測的同事，打疫苗後均有出現抗體。無論是在打第一針後第21天抽血的同事，還是在打第二針後第三天抽血的同事。這證明打完第一針疫苗後，其實就會開始產生抗體，而打完第二針疫苗後，抗體產生更強。他表示，因此也有一些研究認為，已經感染過康復的民眾，或許只需要打一針就夠了。

在藥廠的統計中，仍有少數人不會產生抗體，林永健猜測，這或許因為自身免疫有關，或者例如一些人打過疫苗後服用止痛藥，而一些止痛藥會消除疫苗的效果。

身為麻醉科和疼痛中心醫師，他解釋，尤其一些激素類或者強力的止痛藥，會更加讓疫苗失效，因此現在醫院做一些小手術時，因為要用到激素類止痛藥物，因此如果患者是在第一針和第二針疫苗之間，醫院根本不給做，要第二針打過之後三周才能做手術。

不過他也強調，雖然打完兩針疫苗後就有抗體產生抵抗病毒，但仍然還是有可能會染上新冠而沒有症狀，成為無症狀病毒攜帶者，進而傳染他人。所以打完兩針疫苗後仍不能鬆懈，做好防護，包括兩層口罩、保持社交距離和勤洗手。

此外，雖然打疫苗有副作用，雖然有時反應大，但是短暫，基本上只有一天。因此非常值得，為人為己，都應該打疫苗。

疫苗 檢測 社交距離

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