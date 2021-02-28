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德州監獄斷電失溫 囚犯陷困境

編譯組／綜合報導
德州冰風暴中，身處於監獄的囚犯陷入困境。（AP）
德州冰風暴中，身處於監獄的囚犯陷入困境。（AP）

休士頓紀事報報導，2月中德州出現罕見的急凍冬季風暴時，德州監獄的囚犯生活環境陷入困境。停電、缺乏乾淨飲用水，廁所失壓無法沖水，到處瀰漫著糞便與尿味。

哈里斯縣（Harris）監獄囚犯Raul Carreon表示，2月14日晚間因風暴導致停電，天氣非常寒冷，「周圍黑漆漆」。他說，該地區已發佈燒水通知（boil water notice），但他們只能冒險飲用自來水。

德州監獄計畫（Texas Jail Project）聯合創始人Krish Gundu說，風暴過後，組織在德州檢查至少20個縣級囚犯，Carreon所描述的情況是正常的，較小的縣監獄情況更糟。

「人們非常冷，沒有多餘的毯子，也無足夠食物」她說，一些囚犯被指示用硬紙板蓋住充滿穢物的廁所掩蓋惡臭。

Carreon說，風暴過後幾天，他們配給食物，有些飯菜只有玉米麵包或花生醬和水的果凍三明治。他們被限制使用電話，許多人無法每周與家人聯繫，人人情緒不穩。

非營利組織公民權利公司（Civil Rights Corps）資深律師Elizabeth Rossi說，他們組織正提供更多水資源至小賣部。風暴凸顯德州監獄應對氣候危機的情況。

哈里斯縣警局否認限制囚犯飲食和水，但承認監獄系統斷電並出現管道問題。但指出監獄內溫度從未降到65度以下。

然監獄維權人士說，與暴風雨有關的囚犯投訴不僅限於德州，包括路易斯安那州也出現管道結冰影響廁所和淋浴等投訴。

哈里斯縣監獄長期以來一直是訴訟對象，該監獄人口激增至9000多名囚犯，感染新冠肺炎者並未能與一般囚犯進行隔離，Gundu說「許多人認為他們處在煉獄中，被遺忘了。」

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