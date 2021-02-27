我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

健保福利 光鹽社今線上解惑

休士頓訊

為了向社區民眾提供健保、福利的申請及相關服務，光鹽社將在27日舉辦在線健保與福利講座，主題包括兒童、孕婦白卡、健保市場個人保險、老人紅藍卡及其補充計劃，和金卡（哈里斯縣健康補助計劃）。

根據拜登總統1月18日發布的行政命令，CMS（聯邦醫療保險和醫療補助計劃中心服務中心）決定，健康保險交易市場在2021年2月15日至2021年5月15日開放特殊註冊期，沒有健康保險的個人或家庭可以在這段時間申請所需的保險。已經選好計畫的申請人，可以在此期間更換健康保險計劃。

講座時間：2月27日（周六）下午2時至4時。講員張茜萍(Barbara Chang)女士是聯邦政府健康保險市場資深諮詢員，州政府認證Medicaid / CHIP導航員。另一講員古雨女士是聯邦政府健康保險市場諮詢員，州政府認證Medicaid / CHIP導航員。

講座會議信息：ZOOM網上會議鏈接：https://us02web.zoom.us/j/81867719546

或者電話呼叫：+1 346 248 7799（休士頓），會議號碼：818 6771 9546。

本活動免費，開放現場問答。

聯邦醫療保險 健保 聯邦政府

上一則

情侶攻擊男子 警：手法兇殘

下一則

1800劑秒殺 接種不公惹民怨

延伸閱讀

福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費

福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費
歐記健保開放三個月登記許英慧協助選擇最適合平價計劃

歐記健保開放三個月登記許英慧協助選擇最適合平價計劃
聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名

聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名
歐記健保重啟 伊州40萬人可申購 已登記者也可變更

歐記健保重啟 伊州40萬人可申購 已登記者也可變更
因疫無法返台 健保被退？可申覆

因疫無法返台 健保被退？可申覆
優越健保(愛心村)VillageCareMAX 2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

優越健保(愛心村)VillageCareMAX 2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生