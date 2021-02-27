健保福利 光鹽社今線上解惑

為了向社區民眾提供健保 、福利的申請及相關服務，光鹽社將在27日舉辦在線健保與福利講座，主題包括兒童、孕婦白卡、健保市場個人保險、老人紅藍卡及其補充計劃，和金卡（哈里斯縣健康補助計劃）。

根據拜登總統1月18日發布的行政命令，CMS（聯邦醫療保險 和醫療補助計劃中心服務中心）決定，健康保險交易市場在2021年2月15日至2021年5月15日開放特殊註冊期，沒有健康保險的個人或家庭可以在這段時間申請所需的保險。已經選好計畫的申請人，可以在此期間更換健康保險計劃。

講座時間：2月27日（周六）下午2時至4時。講員張茜萍(Barbara Chang)女士是聯邦政府 健康保險市場資深諮詢員，州政府認證Medicaid / CHIP導航員。另一講員古雨女士是聯邦政府健康保險市場諮詢員，州政府認證Medicaid / CHIP導航員。

講座會議信息：ZOOM網上會議鏈接：https://us02web.zoom.us/j/81867719546

或者電話呼叫：+1 346 248 7799（休士頓），會議號碼：818 6771 9546。

本活動免費，開放現場問答。