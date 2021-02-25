酷寒道路結冰 融化坍陷難行

撒鹽雖然可以讓路面冰點降低，但是卻可能導致結冰與融化反覆循環次數更為頻繁，同樣會使道路坑洞增加。（KHOU 11）

嚴寒氣候不但讓德州 斷電斷水，現在連道路都變得坑坑疤疤。KHOU 11電視台指出，這是因為道路最上層雖然鋪了柏油，但底下的土壤或石頭卻可能蓄積水分。一但氣溫降低，水就會結成冰；溫度回到正常後，冰又會融化成水。一旦車輛等重物壓過，很可能就會因為基底不實，導致柏油路面坍陷，因此寒泠過後，德州的道路才會變得坑坑疤疤。

原因之一，道路底下積水：路面的柏油雖然可以防堵大部分的水氣，但還是會有部分雨水滲透到底下的土壤中。一旦碰上之前的超冷天氣，底下的積水就會結冰，體積因此變大，將路面撐起。一旦天氣變暖，冰塊融化成水，原本的隆起處就會變得空洞。如果正好碰到車輛輾壓，柏油路面就會因此坍陷。

原因之二，反覆結冰與融化的循環：如果路面下的積水，反覆經過結冰又融化的循環過程，會讓路面變得更為脆弱，這也是道路出現坑洞的原因之一。例如下午的陽光直射，可能讓路面下的冰溶化，但入夜之後的低溫 又讓水再結成冰，路面坑洞就可能因此更大。

原因之三，撒鹽：路面撒鹽雖然可以降低水的冰點，讓路面不易結凍。但如果碰到之前的強烈極地風暴 ，路面結冰與融化的頻率反而會更高，最終導致路面更容易損壞。