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休城Aliana社區 未斷電惹議

記者封昌明／休士頓報導
在亞馬遜公司Amazon門口仍可看到尚未融化的碎冰，施工團隊的動作並未停止，預計今年內將全線運作。（記者封昌明／攝影）
在亞馬遜公司Amazon門口仍可看到尚未融化的碎冰，施工團隊的動作並未停止，預計今年內將全線運作。（記者封昌明／攝影）

就在休士頓的氣候逐漸回暖，大部份的民宅電力逐漸恢復之際，位在Richmond的Aliana社區17日晚間8時許卻突然斷電，直到翌日凌晨3時許才恢復電力，何以該社區如此得天獨厚，在全市最危難的時刻沒有停電，卻在大家都恢復正常的時候突然停電？

在網路上有很多說法，有人說，因為亞馬遜公司(Amazon)在休士頓最大的全方位配銷中心即將本區完工開始作業，相關單位給予融通；也有人說，因為附近有一所監獄，而Aliana社區與該監獄屬同一電網，才能倖免於難。不過雖然眾說紛紜，但可以確定的是，由於亞馬遜公司到來，該區域房價已漲了二成左右，各大連鎖商店也陸續前往開店，整個社區像是一片大工地，集體開工準備迎接亞馬遜公司。

台灣同鄉聯誼會會長陳煥澤說，他住在當地已經三年了，雖然離中國城遠了一點，但環境還算是不錯，他覺得關鍵時刻當地沒停電，可能是運氣好，但他家仍有一個地方的水管爆了，準備出門購買零件自己修理。

休士頓大學經濟系教授陳建賓也住在這個社區，他也注意到了這問題，他表示，可能是新的社區供電系統自成一格，有自己一個迴路，以致在停電時較不受影響，雖然17日晚間小停了約7個小時的電，他在網上看到，停電的原因是有鄰近社區民眾檢舉導致。

陳建賓另以經濟學的角度來看這個社區，他任課的大學受到疫情的影響，學生都採網路上課，與其在校區附近以昂貴的價格購屋，不如以用同樣的價錢在這裡輕鬆買到大房子，何樂而不為；另外經過這波寒害各項原物料勢將齊漲，加上能源短缺，油、電、瓦斯等都在醞釀漲價，德州的經濟復甦應該指日可待。

另外就是新區蓋的新房子，所有建材都是採用新的規定採用環保材料，陳建賓舉17日停電為例，停電時室內溫度66度，早上三時電力恢復時，他查看溫度落在64度，可看出環保材料發揮了功能。

亞馬遜 休士頓 監獄

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