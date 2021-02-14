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冰風暴來襲 德州憂電力不足

編譯組／綜合報導

冬季風暴14日席捲德州，德州州長艾伯特（Greg Abbott）發布德州災難聲明（Disaster Declaration），並警告民眾，嚴峻的天候將在北德州降下多達七吋積雪，導致電力供應超過需求。他呼籲民眾節約用電，儘量不要出門。

國家氣象局氣象學家David Bonnette說，至9日凌晨7時，達拉斯Love Field積雪量約0.04吋，而達拉斯國際機場則為0.03吋。

氣象局指出，這場風暴將於14日至15日達高峰，屆時達拉斯-福和市可能降雪三至七吋，最大降雪時間為14日下午與午夜間。而15日至16日出現個位數氣溫。

德州緊急事務管理部門負責人Nim Kidd表示，這場風暴將出現大量積雪，高速公路將極為危險，民眾未來幾天最好避開道路。

公用事業委員會主席（Public Utilities Commission）DeAnn Walker說，德州無法增加電力供應，「我們希望民眾從14日至16日節約能源。」包括將溫度設置在68度或更低，關閉窗簾和百葉窗，拔掉烤麵包機等不必要的電器。

德州運輸廳、德州公共安全廳等機構，都已部署應對風暴，艾伯特並表示，該州也將尋求聯邦災難聲明。

德州運輸廳用鹽水降低道路冰點，該部門指出，儘管鹽水不足防止路面凍結，但有助於風暴之後，能讓公路儘快恢復正常。

許多企業與組織已宣布取消或關閉，包括位於Ellis Diviss Field House和Eastfield社區大學的新冠肺炎疫苗接種點14日與15日關閉。

德州 風暴 降雪

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