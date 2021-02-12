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保治安 休城副警長訪美南銀行

休士頓訊
達拉斯區總裁Mohamad Younus （右四）在李查遜分行專員李智敏（右一）陪同下前往位於李察遜光華老人公寓賀年並捐贈造型可愛討巧保溫瓶。（美南銀行提供）
達拉斯區總裁Mohamad Younus （右四）在李查遜分行專員李智敏（右一）陪同下前往位於李察遜光華老人公寓賀年並捐贈造型可愛討巧保溫瓶。（美南銀行提供）

辛丑年春節前夕，美南銀行迎來新任休士頓警局副局長洗就斌（Ben T Tien）、Roger Nguyen警官、公關部警官Bridget Lummus和Don Vo警官等人到訪。美南銀行董事長李承穗、執行長Mark Simmons百忙中特別抽空親迎接待，雙方就現今疫情和華人農曆春年期間位於中國城治安等議題進行意見的交流，彼此相談甚歡。

會晤中，副局長洗就斌（Ben T Tien）聽到警局公關部警官Bridget Lummus特別提及，美南銀行在2020年疫情嚴峻初期，防疫口罩、手套及消毒等用品嚴重缺乏的情況下，率先帶頭捐贈防疫等用品給警局、消防單位和老人公寓等義舉，表達感動和肯定，並感謝美南銀行對社區貢獻。洗就斌表示，期許未來能夠和美南銀行合作，開設舉辦多元化關於社區治安防禦的專題講座和防身自衛等培訓課程等。

美南銀行有鑑於季節交換氣候變化差距大。董事長李承穗在新年前夕也特別指示，位於各區域分行溫馨送暖，將造型可愛討巧保溫瓶，捐贈至數家位於休士頓中國城和達拉斯地區老人公寓並向他們拜年賀歲，受到長者們熱烈的回響和喜愛。

美南銀行董事長李承穗（左三）、執行長Mark Simmons（右二） 與休士頓警...
美南銀行董事長李承穗（左三）、執行長Mark Simmons（右二） 與休士頓警局副局長洗就斌（Ben T Tien）（右三）、Roger Nguyen 警官（左一）、公關部警官Bridget Lummus（左二）和Don Vo警官（右一）等人在銀行大廳內合影。（美南銀行提供）

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