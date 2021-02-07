假期居家聚會 恐成防疫破口

有些人擔心超級盃球季，將吸引部分民眾在家聚會，可能造成更多人染疫。（本報檔案照)

聖誕假期已過了一個多月，德州 的染疫住院人數趨緩，從1月高峰期的每日1萬4000名病人，減少至2月4日的1萬0523名病人。每日新增染疫人數也減了不少，相比1月中的每日2萬2000人，截至4日，已下降至每日新增1萬6500人。不過平均每日新增染疫人數仍比去年暑期多40%。

德州大學醫療科學中心流行病學教授Cesar Arias表示，德州疫情 近期雖有緩減，但這不代表病毒沒了，現在還不是大家掉以輕心的時候。他強調，每一次大家卸下警戒心，疫情每次都變得更加嚴重，呼籲大家不可卸下警戒心，繼續遵守防疫政策。距離恢復「正常」日子恐怕仍得等上一陣子。

德州公共衛生局官員也指出，假期已過，人們恢復到平日生活，群聚數量不多，這是疫情近期得以緩解的原因之ㄧ。另方面也可能是因為，部分人士施打疫苗 開始起了些作用。

即便德州稍有趨緩，達拉斯福和地區(Dallas-Fort Worth)醫院議會會長洛夫(Stephen Love)仍不放心。洛夫擔心即將在2月7日開賽的超級盃（Super Bowl) 球季，將吸引部分民眾在家聚會，可能造成更多人染疫。他認為民眾在假期前後染疫的地方，不是在公眾場合，而是在家中。