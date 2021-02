風雅集Kick off 線上活動富創意

「2021年風雅集kick off」活動,因為疫情影響而改在線上進行。(孫玉玫提供)

美南大專校聯會旗下的風雅集於 1月23日( 周六)下午2時舉辦 「2021年風雅集kick off」活動,成立21年來因為疫情 影響而改在線上進行,集思廣益有更多創意活動,今年的系列活動如期進行,當日會長劉美玲以及風雅集召集人周芝陽、理事和會員們共襄盛舉。

主持人何怡中首先邀請大專校聯會會長劉美玲,人在台灣 時間是清晨4點和大家致詞,她表示對風雅集的活動富有多元化以及實用性表達肯定。周芝陽致詞感謝理事團隊,因為大家的支持和付出,2020年雖然在疫情之下,風雅集仍然交出了一張漂亮的成績單,成功舉辦各種財經講座、排舞、生活園地、美食烹飪、太極及瑜伽等。同時她也向大家介紹2021年理事團隊分別有執行委員徐小玲、鄧嘉陵、孫雪蓮和鍾宜秀,以及委員謝家鳳、許健彬等。

當日為風雅集所舉辦的第一屆Smart Phone 短片觀摩賽,有優勝作品頒獎和影片製作人介紹,主題為My Covid Pandemic Life,長度兩分鐘的原創作品。以YouTube上以公眾按讚數目選出前三名的優勝者。第一名戴學蘋:客居紐約首府十年,暢遊各地掠影。第二名黃志強:太極之美。第三名胡小蓮:Big bend national park 。會中播放優勝者影片及分享得獎感言。另外, JCCAA特別設計高貴優雅且有紀念價值Crystal iPhone holder贈送每一位參賽者。

接著頒發影評人Judge's selection 的獎項,邀請到的評審有休士頓僑界新聞人謝慕舜、廖良基博士及風雅集的資深理事謝家鳳。兩個優勝作品分別是周芝陽:Our pandemic life on the loose,另一位是丁幼珍的 My pandemic life,在兩位優勝獎之外,評審老師還加了一個Honorable mention,劉修齊的「flying nannies」獲得。

會議中謝家鳳介紹2021年風雅集系列活動,元月有張文麗醫生和余兆一主醫生演講「亞洲人對COVID-19疫苗,安全性和有效性」 ;3月、4月每星期一有:八段錦、五禽戲、易筋經,邀請知名老師馬永平主講。每周五有銀髮族瑜伽班和身體調整,邀請周芝陽主講。另外生活園地講座分別有每週烹飪課程、生活DIY 以及各類講座,像3月3日由謝家鳳主講的「簡易烘焙酥餅」、吳哲芳博士主講「園藝巧思」、3月10日何怡中的「金橘蜜餞金橘醬金橘茶」、3月17日袁萱的「百變巧克力點心」、謝家鳳主講的「奶油湯和義大利 麵麵包」等等。

除了美食之外,還有黃志強博士主講的「智能手機照片處理和iMovie模板」、王麗娜的「 紙筆墨硯及書法入門 」及詹硯文的「詹老師音樂教室 &karaoke Club」、張南庭講「現階段的 投資策略」、廖良基博士主講The Amazing American Park Yellow Stone, 另外如疫情轉佳將舉辦秋夜觀星遊,Natural Bridge Caverns 等戶外活動。關於JCCAA 更多活動細節及報名參加春季Zoom Program 請上網http://www.jccaa.net ,或連絡召集人周芝陽713-898-9892 和謝家鳳 281-224-0704。