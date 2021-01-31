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休士頓第三名國會暴徒落網

編譯組／綜合報導
休士頓第三位涉嫌參與華府山莊於1月6日暴動者日前被捕。（AP）
休士頓第三位涉嫌參與華府山莊於1月6日暴動者日前被捕。（AP）

在聯邦調查局（FBI）積極介入調查下，涉嫌參與1月6日華府國會山莊暴動的第三位休士頓地區居民日前被捕。

休士頓紀事報報導，這位被捕的居民為麵包店老闆Wilmar Jeovanny Montano Alvarado。他被控暴力進入受限制的建築物或場地，毆打、抵抗或阻礙某些官員或僱員，妨礙程序等罪名。

Alvarado在本月8日，曾接受Fox26台訪問，訪問中他聲稱他飛往華府，主要是抗議當選的總統拜登（Joe Biden），認為前總統川普（Donald Trump）選舉舞弊是毫無根據的。川普支持者在那場國會山莊暴動中，企圖破壞國會山莊，導致五人死亡，且推遲在國會山莊進行選舉結果的認證。

他告訴電視台說，他是被擁擠的人群推擠下，非意願的推建築物的門。

Fox26台Ivory Hecker報導指出，Alvarado聲稱，他曾想轉身離開，但當時情況真的不可能，因為大眾一直不斷推擠，「我向現場警察舉起雙手說，我不屬於他們，我想離開。」

Alvarado於14日向調查人員表明身分，告訴他們自己並未進入國會山莊建築物，也沒有在現場襲擊任何人。但調查人員發現，監控影片的片段與其說法有所不同。影片上，他用手推著警察盾牌，企圖衝撞警戒線。

Alvarado在巴沙迪那擁有Betty烘焙坊與餐廳。他也是繼前休士頓警察Tam Pham和退伍軍人Joshua R. Lollar後，因參與華府山莊暴動被捕的第三位休士頓居民。

休士頓 警察 華府

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