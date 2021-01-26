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接種疫苗 非比電影飢餓遊戲

休士頓訊
哈里斯縣縣長伊達戈宣布，哈縣公共衛生局將啟動一個新的新冠疫苗接種門戶網站。（取自Lina Hidalgo臉書）
哈里斯縣縣長伊達戈宣布，哈縣公共衛生局將啟動一個新的新冠疫苗接種門戶網站。（取自Lina Hidalgo臉書）

哈里斯(Harris)縣公共衛生局將啟動一個新的新冠疫苗接種門戶網站，該網站將使居民被置於候補名單上，並在獲得疫苗和預約後就可以與其聯繫。縣長伊達戈（Lina Hidalgo）表示，為了對所有人公平，該系統將不再使用先到先得的預約程序。

據當地主流媒體「 KHOU 11」報導，縣長伊達戈表示，接種疫苗不應該像電影「飢餓遊戲」，不應該是誰可以最快地刷新瀏覽器而誰就能最快獲得疫苗。為了確保老年居民，在職家庭和弱勢群體獲得公平的待遇，將根據州指南，通過優先級排序和隨機化過程，來選擇候補名單上註冊的人，年長的居民將獲得更高的優先權。

伊達戈表示，必須考慮那些整日工作的人，和不能坐在那裡點擊刷新網站的人。帶有候補名單的門戶計劃於26日在ReadyHarris.org和https://vacstrac.hctx.net上啟動。

目前只有屬於1A和1B期類別的個人才有資格在此階段接種疫苗。不合格的居民仍將被列入候補名單，但在德州擴大或改變其要求之前，不會與他們聯繫安排預約。哈縣現有兩個疫苗接種點，但他們正在努力擴大到六個疫苗接種點，並增加一個移動站點。該縣還在努力為現場的待命患者創建候補名單，以確保沒有疫苗落在腰上。

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