拜登新環保令 小型能源業者憂心

德州許多能源業者對拜登環保行政命令聞訊色變。(Texas Railroad Commission網頁)

報導指出拜登 就職當天就會宣布許多環保行政命令，加強管制能源業的營運，德州 是全國最大的石油與天然氣 生產州，許多能源業者聞訊色變，但最大的業者其實是響應拜登政策。

德州能源生產商聯盟(Texas Alliance of Energy Producers)的經濟顧問英格罕(Karr Ingham)指出，新冠疫情已經重創能源業，現在拜登政府又要嚴管，使得小型業者極為擔憂，預期德州的能源生產量會減少，許多小業者會退出市場，就業機會也會減少，彷彿能源業將進入寒冬，業者的復甦會變得更加困難。

不過大規模業者的眼光比較長遠，川普上任以後放任能源業汙染環境，艾克森美孚(ExxonMobil) 、英國石油公司BP以及荷蘭皇家蜆殼(Royal Dutch Shell)石油公司對某些川普政策並不贊同，譬如三家公司認為能源公司應該主動防堵天然氣洩漏的問題，因為外洩的甲烷(methane)是地球暖化的重要原因之一，這些業者已經表示願意與拜登政府合作。

德州的原油產量占全國的41.4%，天然氣則占23.9%，能源的產值占德州GDP的30-35%，不過德州的經濟早已多元化，因此油價下跌和環保法規緊縮造成的影響，比起能源業獨大的阿拉斯加州和奧克拉荷馬州小一些。

歐巴馬總統掌政時期，共和黨的德州官員經常對聯邦政府的環保法規提出挑戰，現在州政府又開始準備與拜登政府迎頭頑抗。德州的能源業是由鐵路委員會(Texas Railroad Commission)規管，委員會主席克拉迪克(Christi Craddick)指出，即使聯邦環保署EPA頒布比較嚴格的措施，但州政府可以不對業者進行監管，法規便難以貫徹執行，另外，州政府也可以藉由向法院提出訴訟讓新法難以上路。

歐巴馬時期的潔淨電力專案(Clean Power Plan)要求德州減少燃煤發電，改用天然氣發電和綠色能源以減少碳排放，2015年德州對EPA提出訴訟，官司一路打到聯邦最高法院，最後德州打敗聯邦獲得勝訴。