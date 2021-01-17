達拉斯疫苗施打 貧富差距大

達拉斯晨報報導，根據16日發布的有限縣數據顯示，達拉斯博覽公園（Fair Park）附近的新冠肺炎疫苗 接種點預估可提供3000人接種，但第一周僅97居民施打疫苗。

與此同時，達拉斯縣最早注射劑量中有一半以上，流向30號州際公路上的居民。數十年來，該地區一直因種族和財富分裂。

由非裔 醫師組成的全國醫學協會（National Medical Association）前主席Michael LeNoir對達拉斯疫苗計畫存在不平等不感驚訝。這位南達拉斯本地人說，衛生部門資金不足，非裔和西裔對健保系統不信任，缺乏基層網路，都是原因。

Fair Park接種點和其他德州疫苗接種站對所有居民開放。市縣官員希望這個南達拉斯第一個接種點能協助非裔和西裔居民。但至13日接種情況卻不同於預期。

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins），承認接種的人群中，大多是白人。

Fair Park數據顯示，11日那周，北達拉斯的三個郵遞區號接種疫苗的居民最多，75230排名第一有164人，其次是大學公園（University Park）75225的152人，郵遞區號75248有96人接種排第三。

疫情爆發期間受災最嚴重的75225，包括Pleasant Grove僅47居民接種接種。Fair Park的75210僅八人得到疫苗。

根據美國人口普查 數據，這些社區的明顯差異，可從家庭收入中看出。包括Preston Hollow在內的75230家庭收入中位數為9萬1596元，Pleasant Grove所在的75227為4萬3890元。達拉斯-福和市7萬281元。

詹金斯在16日發表的聲明中說，他希望能制定人們利用預約制施打疫苗，確保該縣疫苗分配更公平。