放寬酒類外賣或成常態 業者振奮

兩位州議員已起草法案，將讓外賣酒精飲料成為正軌，業者為此感到振奮。（Getty Images）

疫情 期間艾伯特州長特許酒吧和餐館可以用外賣酒精飲料增加營收，兩位州議員已起草法案，將讓外賣酒精飲料成為正軌，業者為此感到振奮。

在疫情發生之前，酒吧和餐館外賣酒類時，只能賣製造商封起瓶罐的酒類，而且容量不能超過375毫升，調製過的雞尾酒(cocktail)不准外賣。疫情發生以後酒吧和餐館生意蒙受重大打擊，為了讓業者能多有生意，艾伯特州長宣布緊急措施，讓酒吧和餐館可以外賣啤酒、葡萄酒和雞尾酒，原本的許多限制放寬了。

州參議員 凱莉漢考克(Kelly Hancock)和州眾議員查理格林(Charlie Green)各自在參議會和眾議會提出草案，如果通過，現行的緊急措施就會變成常規，在早前的研議過程中，州政府的酒精飲料委員會(Texas Alcoholic Beverage Commission)以及業者組成的德州 餐館協會(Texas Restaurant Association)都提供了意見，酒吧和餐館非常歡迎這項新法規。新法規仍然依循緊急措施的限制，外賣酒精飲料必須和食物一起買，顧客不能只買酒精飲料。

州議會的2021年會期已從12日(周二)開始，將進行140天。本會期中有幾項重要的法案將討論表決，包括「喬治弗洛伊德法案」(George Floyd Act) ，這項法案將立法規範警察使用武力的方式。代表聖安東尼奧的州參議員羅蘭古鐵雷茲(Roland Gutierrez)提出「大麻合法化法案」(marijuana legalization act) ，希望允許21歲以上的成年人使用娛樂大麻(recreational marijuana) ，他指出這項法案可以替州政府每年得到32億元的稅收，還可以創造3萬個高薪工作。

拉斯維加斯金沙酒店賭場集團(Las Vegas Sands)派遣游說人士影響民主黨州議員，希望德州放寬開設賭場的限制，該集團希望在德州部分地區開設賭場。不過德州是民風保守的州，共和黨議員與州民長期一直反對多開賭場。起草法案的喬德蕭妥(Joe Deshotel)議員指出，從賭場得到的稅收將用來做風災保險(windstorm insurance)用途。