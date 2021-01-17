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鼓動武裝重返國會 達拉斯男被捕

編譯組／綜合報導

達拉斯58歲男子Troy Anthony Smocks在本月6日參加於國會山莊發生的致命暴動，並於社交媒體Parler上敦促武裝人員19日重返國會山莊，以追捕民主黨人，如今他於15日被捕，面臨聯邦政府傳播威脅的指控。另兩名北德州人也因參與暴動面臨聯邦指控。

相關單位稱，Smocks於暴動前一天，5日前往華府。隔天他在Parler上發布有關「起義」的訊息。Parler是一個類似推特的社交媒體，由於保守派相信推特會審查其言論，因此該媒體受到這些言論者歡迎。

他於文中寫到，川普支持者將於19日，武裝重返華府，「我們的人數將是常備軍或警察無法比擬的。」

隔一天Smocks回到德州後，持續張貼有關重返國會山莊的消息。「準備好我們的武器，讓他們像叛徒一樣被追捕。」

警方指出，他的發文被數萬人次瀏覽。儘管他於Parler上使用的帳戶名為@Colonl007，但Smocks並非軍人。

此外，Smocks的YouTube視頻也加劇衝突，挑戰退伍軍人攜帶槍枝進行抗議，也嘲諷不打算攜帶武器者。

據悉，他已買機票，原訂12日離開美國前往他國。

除Smocks外，北德州現年54歲的Larry Rendall Brock Jr.，面臨在沒有合法權限下，故意進入受限建築，與另一項在國會山莊暴力進入和不法行為等罪名。

另一人是50歲的房產經紀Jenna Leigh Ryan，也面臨未經合法授權進入等罪名。

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