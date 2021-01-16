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休士頓疫苗預約 16分鐘就額滿

休士頓訊
休士頓開放施打新冠疫苗預約，僅用16分鐘就約滿。（取自fox26houston）
休士頓開放施打新冠疫苗預約，僅用16分鐘就約滿。（取自fox26houston）

休士頓開放施打新冠疫苗預約，僅用16分鐘就將位于美國職棒太空人隊球場「Minute Maid Park」接種中心開放的2600個預約全部約滿。休士頓衛生部門和Astros基金會在1月16日合作建立大型基地。疫苗將僅通過預約方式進行管理。

據當地媒體Fox26報導，該部門計劃通過2400個預約和15日（周五）開放的2600個新預約為大約5000人接種疫苗。預約網站是在當天早10時開放，但很快就約滿。

超級接種中心將在16日提供第一劑疫苗，隨後衛生部門將聯絡接受第一劑疫苗的人，並提供在適當的時間安排第二劑的時間信息。

衛生部門表示，人們應在預約時間之前不超過15分鐘到達，以確保現場效率並減少等待時間。官員表示，民眾可在停車場A或B提前開始註冊登記，「Minute Maid Park」入口處將被用於診所。

目前德州正在為1A和1B階段的人施打疫苗，這包括一線醫護工作者，65歲及以上的長者，或患有嚴重疾病的16歲及以上的人員。

截至14日當地衛生部門獲得新冠疫苗總數達到3萬350劑。隨著供應的增加，衛生部門將在其衛生中心，綜合服務中心，社區地點以及通過流動單位宣布更多的疫苗接種機會。衛生官員表示，接種疫苗的預約是根據疫苗供應情況而定，目前的預約可能會根據衛生部門的分配情況調整。

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疫苗分配緩慢 醫界憂心

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