休士頓警員 參與國會暴亂被停職

休斯頓警局局長Art Acevedo譴責警員參與國會暴亂的行為。（KHOU）

休士頓 一名警員因參與國會暴亂被停職。休士頓警局局長Art Acevedo 13日譴責警員參與暴亂的行為，並表示該名警員可能會面臨聯邦罪名的指控。

根據KHOU報導，Acevedo表示，將與這名警員在15日舉辦紀律違反聽證會，稱他很有可能面臨聯邦的控罪。他並未透露這名警員的名字。

Acevedo稱，他10日接到舉報，休士頓警局有一名警員參與國會山暴亂事件。之後Acevedo到該名警員的臉書 上查看，發現確實他參與那天集會。但隨後在FBI的協助調查下發現，該名警員之後還衝進了國會內部。

Acevedo說，「我們不為犯罪行為找藉口，特別是警員犯了罪。」他說，「我無法形容我得知這名警員或者任何警員，任何公職人員參與了國會動亂事件時的憤怒。」

據悉，該名警員是一名巡警，曾在軍隊服役18年，似乎是一個人去的華盛頓特區。

他說，「作為一名美國 人，當我看到「南方邦聯旗」（Confederate Flag）被插在國會大廳，我很憤怒，當我想到一名警員參與其中，我都無法形容我都感受。」

Acevedo表示在總統就職典禮到來前，已開始在全市部署更多警力，目前未發現休士頓地區有任何潛在危險。本周初，聯邦調查局警告州府各城市提高警戒。