德州首例變種病毒 都會區現蹤

哈里斯發現首例變異新冠病毒。（取自abc13）

哈里斯縣公共衛生部門（Harris County Public Health）7日確認第一例新冠變異病毒B.1.1.7，與在英國 發現的相同。這是哈里斯縣，乃至德州 發現的第一起變異病毒。這位男性患者年齡在30至40歲之間，是哈里斯縣西南地區居民，當局說他沒有旅行史。據稱他的病情穩定，目前正在隔離中。當局追蹤與這位男子接觸過的任何人。

哈里斯縣公共衛生部門專員John Hellerstedt表示，此名患者沒有旅行史，表明這種變體已經在德州流行。遺傳變異是病毒之間的常態，鑑於其傳播速度之快，它到達這裡也就不足為奇。因此民眾更加應該意識到防止病毒傳播及感染病毒，做好個人防護，保持良好衛生習慣，與非住在一起的其他人接觸時，一定要戴好口罩。該變異病毒被認為更容易傳播，但不被認為比以前的菌株更嚴重。

哈里斯縣長伊達戈(Lina Hidalgo)在簡報中回應第一例新冠變異病毒時表示，衛生部門會確保這位患者處於隔離狀態，直到獲得衛生官員批准為止。並強調縣府衛生部門正在追蹤與這位患者接觸過的人，確保曾接觸過的人也在隔離觀察，以防止這種變異病毒傳播。

伊達戈提到，雖然沒有證據表明這種新變種本身具有更強的殺傷力。但是重要的是，病例越多，住院人數就越多，死亡人數也會更多。

雖然該縣正在努力尋找新的變種，但伊達戈表示，他們不會假裝這是他們可以控制的。另外該變異病毒還在其他州發現，但這是在德州發現的首例，因此據他們所知，這就像冰山一角，變異病毒已在此。