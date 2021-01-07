全美人口移居率 德州第二

Move.org的調查顯示，遷入州排名前三是佛州、德州、加州，而遷出州排名前三是加州、紐約、德州。（網頁截圖）

繼羅根(Joe Rogan)、馬斯克(Elon Musk)和詹姆斯范德比克（James Van Der Beek）之後，電視節目主持人哈里森（Chris Harrison）最近也把德州 作為了自己的新家。

「單身漢」(The Bachelor)真人實境秀的主持人哈里森，最近搬到西奧斯汀的Barton Creek地區。不過哈里森本來就是達拉斯當地人，不僅在德州入股了一家啤酒廠，他兒子如今也在德州基督教大學唸書，因此這一搬遷合情合理。

不過，根據Move.org進行的一項調查，德州在2020年成為全國第二大搬入州，而千禧一代在所有年齡段中的移居到德州的比率最高。

通過分析美國人口普查局和CNBC關於美國公民 遷徙習慣的數據，以及遷徙援助公司Pollfish對700名美國人的民意測驗，在搬離州的排行榜上，「孤星州」（德州別稱）排在美國各州的第三位。

為什麼有人要離開德州？據Move.org的報導，將近一半的受訪者表示，他們的舉動是由於收入損失和對廉價經濟房的需求。超過三分之一的受訪者表示，他們搬遷與疫情有關，原因可能與健康、工作、住房或金錢有關。

不過遷入排名第二的德州幾乎彌補了去年被選為第二討厭的州的遺憾。

Move.org的調查顯示，遷入州排名前三是佛州、德州、加州 ，而遷出州排名前三是加州、紐約、德州。