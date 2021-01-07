我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

休城青少年 開始試打莫德納疫苗

休士頓訊
隨著疫苗在全美推廣，莫德納(Moderna)疫苗試驗，現已擴展到十幾歲的青少年。（美聯社）
隨著疫苗在全美推廣，莫德納(Moderna)疫苗試驗，現已擴展到十幾歲的青少年。（美聯社）

隨著疫苗在全美推廣，莫德納(Moderna)疫苗施打，現已擴展到十幾歲青少年，且休士頓將發揮關鍵作用。

DM Clinical Research的研究員Sarah Hasan說，休士頓是美國20個疫苗試點之一。就在上週，休士頓為對抗新冠疫情，與Cy-Fair臨床研究中心一起，開始為兒童和青少年接種Moderna的疫苗。

Hasan說，目前注射的範圍是數百，將來希望是數千人。現在在尋找12至17歲青少年參加這項注射計劃。參加人數沒有上限，尋找一般健康，願接種疫苗，且能參加研究訪問的孩子。

父母對疫苗可能的副作用有很多疑問，Hasan說，青少年們自身也有很多疑問，每個人都知道新冠病毒，因此存在恐慌因素。該試驗是安全有效的，尤其是在對成年人進行數月研究之後。他們會對兒童進行13個月的監視，並需要進行六次回訪。這是青少年獲得疫苗保護的最快方法之一，參與研究會使孩子們有機會早日獲得疫苗的保護。

如果這些孩子能獲得疫苗，至少他們可獲得保護，且能夠更快、更安全回到學校。如果您有興趣註冊，可以在HoustonFightsCOVID.com上進行。參與活動的青少年將獲得1000元參與費用。

疫苗 休士頓 美國

上一則

哈里斯疫情超標 重啟計畫喊卡

下一則

新冠效應 德州各地冰箱缺貨

延伸閱讀

美36萬死 官方出招：疫苗劑量少打一半 讓更多人接種

美36萬死 官方出招：疫苗劑量少打一半 讓更多人接種

教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內

教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內
預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠

預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠
紐約州疫苗供應不足 不強制接種

紐約州疫苗供應不足 不強制接種
等待曙光 醫師籲先打流感疫苗

等待曙光 醫師籲先打流感疫苗
德國、丹麥考慮延後打第2劑疫苗 藥廠：未必有防護力

德國、丹麥考慮延後打第2劑疫苗 藥廠：未必有防護力

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕

不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕
川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選