休城青少年 開始試打莫德納疫苗

隨著疫苗在全美推廣，莫德納(Moderna)疫苗試驗，現已擴展到十幾歲的青少年。（美聯社）

隨著疫苗 在全美推廣，莫德納(Moderna)疫苗施打，現已擴展到十幾歲青少年，且休士頓 將發揮關鍵作用。

DM Clinical Research的研究員Sarah Hasan說，休士頓是美國 20個疫苗試點之一。就在上週，休士頓為對抗新冠疫情，與Cy-Fair臨床研究中心一起，開始為兒童和青少年接種Moderna的疫苗。

Hasan說，目前注射的範圍是數百，將來希望是數千人。現在在尋找12至17歲青少年參加這項注射計劃。參加人數沒有上限，尋找一般健康，願接種疫苗，且能參加研究訪問的孩子。

父母對疫苗可能的副作用有很多疑問，Hasan說，青少年們自身也有很多疑問，每個人都知道新冠病毒，因此存在恐慌因素。該試驗是安全有效的，尤其是在對成年人進行數月研究之後。他們會對兒童進行13個月的監視，並需要進行六次回訪。這是青少年獲得疫苗保護的最快方法之一，參與研究會使孩子們有機會早日獲得疫苗的保護。

如果這些孩子能獲得疫苗，至少他們可獲得保護，且能夠更快、更安全回到學校。如果您有興趣註冊，可以在HoustonFightsCOVID.com上進行。參與活動的青少年將獲得1000元參與費用。